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即市新聞

11/08/2021 17:07

聯想：首季度研發支出按年增４０％，冀未來三年翻倍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）本財年第一季度研發費用按年增長
４０％，集團主席兼首席執行長楊元慶表示，集團在垂直解決方案、基礎設施、高端電腦以及非
電腦設備（如平板電腦、智能手機等智能設備）均有持續增長和提高盈利的機會。他認為創新將
繼續幫助推動盈利可持續增長，將進一步加大研發投入，目標在未來三年的研發投入翻倍。
　　楊元慶續指，集團的投入將聚注「新ＩＴ」的發展，著力「端－邊－網－智」在內的產品創
新，增加對邊緣計算、混合雲解決方案（Ｈｙｂｒｉｄ　ｃｌｏｕｄ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）和
５Ｇ雲網融合（５Ｇ　ｃｌｏｕｄ－ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）的投資。
　　在智能設備業務方面，他表示，將加強對輕簿手提電腦、電競電腦以及具高質量鏡頭及收音
的Ｔｈｉｎｋｐａｄ系列等產品的研發；而通信技術上，發展利潤率更高的業務，包括存儲、軟
件服務等。集團將繼續加強內部設計和製造能力，提高效率，並擴大戰略合作夥伴關係，以實現
更多解決方案。

＊聯想料零件短缺最快明年中才緩解＊

　　對於零部件短缺問題，企業總裁兼首席營運長Ｇｉａｎｆｒａｎｃｏ　Ｌａｎｃｉ表示，問
題主要由於底板及顯示屏產能有所下降，情況至今已持續三至四個季度，但強調目前情況未見惡
化，預料最快在明年年中得到緩解。
　　他指出，聯想集團在商業模式及應對短缺方面較有優勢，比市場上其他同業較具彈性。集團
將增加零部件的庫存及與工廠協商以增加生產的靈活性。（ａｃ）

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