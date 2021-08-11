希慎興業中期虧轉盈賺５﹒１７億元，派息２７仙

《經濟通通訊社１１日專訊》希慎興業（０００１４）宣布，截至今年６月３０日止六個月
，錄得純利５﹒１７億元，去年同期錄得虧損２６﹒２６億元，每股基本盈利５０仙，派第一次
中期息２７仙。
期內，營業額１８﹒３４億元，按年跌７﹒４２％；毛利１６﹒１６億元，按年跌
８﹒２９％。作為集團核心租賃業務表現主要指標的經常性基本溢利以及基本溢利皆下跌
１２﹒６％至１１﹒７７億元。（ｈｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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