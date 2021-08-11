【香港政情】邱騰華：反外國制裁法維護商界利益，外商數量不減

《經濟通通訊社１１日專訊》全國人大常委會下周二至周五召開會議，其中一個議程是將《

反外國制裁法》納入《基本法》附件三。商務及經濟發展局長邱騰華表示，國家制定《反外國制

裁法》是要回應美國等無理制裁，會堅守應有立場及維護商界利益，至於在本港如何落實實施，

包括是否以本地立法程序實施，仍有待人大的決定。

美國政府發出在港營商風險警告，有商會呼籲美國公司重新評估香港風險，邱騰華表示，美

方過去一直先後挑起政治及貿易矛盾，他重申，香港是全球最方便的營商地方，過去兩年多，本

港經歷社會事件、疫情，以及港區國安法實施，外商在港經營數目並無減少。



＊在外防輸入前提下盡量調整防疫要求＊



邱騰華又說，一直把握每個機會與各地積極爭取通關和恢復往來，但都要視乎疫情具體情況

，內地作為本港最主要民生經濟夥伴，一定會爭取，不會單單因目前疫情的困難而放棄，同時亦

期望與新加坡等較低風險的地方，在兩地疫情早日穩定改善下，繼續按原先條件商討恢復往來。

他強調政府會在外防輸入的前提下，盡量調整防疫要求。

邱騰華又指，近年經濟環境對本地企業造成很大挑戰，政府會檢討如何改善各項資助的申請

方法，方便企業。（ｈｙ）

