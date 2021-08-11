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11/08/2021 16:40

【企業盈喜】貿易通料中期純利按年增加４０％至５０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》貿易通（００５３６）預期，截至今年６月３０日止六個月，
純利按年增加４０％至５０％，主要由於政府電子貿易服務業務較去年同期表現強勁，強勁的表
現由於香港對外貿易在今年上半年隨著全球經濟復甦而反彈，以及去年同期純利突然下滑，形成
與今年同期比較的較低基數。
　　該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）

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