【企業盈喜】貿易通料中期純利按年增加４０％至５０％

《經濟通通訊社１１日專訊》貿易通（００５３６）預期，截至今年６月３０日止六個月，
純利按年增加４０％至５０％，主要由於政府電子貿易服務業務較去年同期表現強勁，強勁的表
現由於香港對外貿易在今年上半年隨著全球經濟復甦而反彈，以及去年同期純利突然下滑，形成
與今年同期比較的較低基數。
該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動
|財經熱話11/08/2021
【國潮未退】波司登估值合理且見品牌升級 可待調整後買入
|財經熱話11/08/2021
【曙光初現？】傳恒大覓白武士 惟內房勁彈另有因 專家籲減持！
|財經熱話11/08/2021
港交所半年多賺26%創新高 大增派息
|財經熱話11/08/2021
【重拳監管】官媒指將推醫療網絡信息安全管理辦法 醫療平台股先跌後回升
|FOCUS11/08/2021
【FOCUS】基建法案過關 開花結果不易
|財經熱話11/08/2021
不良貸款率改善 恒大賴債風險下降 內銀股全面攀升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰