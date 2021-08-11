  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/08/2021 13:09

《小傳日記》恒大認賣產，內房佬番生；萬科搵著數，恒馳誰人吼？

　　《小傳日記》中國恆大（０３３３３）出通告認咗想賣恆大汽車（００７０８）同恆大物業
（０６６６６）部分股權嘅消息。據《香港０１》旗下巨子ＩＣＯＮ引述市場消息指，恆大物業
會整個售予由萬科（０２２０２）牽頭嘅財團，咁啫係有機會私有化喎，不過係人都知恆大等錢
使，個價未必會好靚，而萬科一定有著數，半日恆大物業炒高逾１６巴仙，報７﹒７９銀；萬科
漲逾６巴仙，報２４銀。
　　另一方面，雖則實在理解唔到恆大汽車嘅價值喺邊同點解會有公司想入股，但如果事成，神
州等同避開咗一個金融泡沫爆破嘅風險，幾萬人生計終於保得住。
　　消息連埋其他內房佬都放下心頭大石，中海外（００６８８）同融創（０１９１８）彈近９
巴仙，報１８﹒５８銀同２１﹒９５銀；潤地（０１１０９）踼高逾７巴仙，報３０﹒１５銀；
龍湖（００９６０）升逾６巴仙，報３８﹒６５銀；恆大抽高近９巴仙，報６﹒３７銀；佢哋全
部都連升三日。
　　恆大有望還得起錢，內銀表現都唔錯，建行（００９３９）走高２巴仙，報５﹒６銀；工行
（０１３９８）升近２巴仙，報４﹒３８銀；招行（０３９６８）跳逾３巴仙，報６５﹒４銀。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/08/2021
【重拳監管】官媒指將推醫療網絡信息安全管理辦法 醫療平台股先跌後回升
FOCUS11/08/2021
【FOCUS】基建法案過關　開花結果不易
財經熱話11/08/2021
不良貸款率改善　恒大賴債風險下降　內銀股全面攀升
開市Good Morning11/08/2021
熊麗萍：料小米可上30元　有望做世界第一
中國故事10/08/2021
《神州經脈》華爾街看淡中國經濟　本土確診破百宗　滬指返三千五
財經熱話10/08/2021
中電信半年多賺27%　「回A」認購反應佳
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金