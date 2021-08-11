《小傳日記》恒大認賣產，內房佬番生；萬科搵著數，恒馳誰人吼？

《小傳日記》中國恆大（０３３３３）出通告認咗想賣恆大汽車（００７０８）同恆大物業

（０６６６６）部分股權嘅消息。據《香港０１》旗下巨子ＩＣＯＮ引述市場消息指，恆大物業

會整個售予由萬科（０２２０２）牽頭嘅財團，咁啫係有機會私有化喎，不過係人都知恆大等錢

使，個價未必會好靚，而萬科一定有著數，半日恆大物業炒高逾１６巴仙，報７﹒７９銀；萬科

漲逾６巴仙，報２４銀。

另一方面，雖則實在理解唔到恆大汽車嘅價值喺邊同點解會有公司想入股，但如果事成，神

州等同避開咗一個金融泡沫爆破嘅風險，幾萬人生計終於保得住。

消息連埋其他內房佬都放下心頭大石，中海外（００６８８）同融創（０１９１８）彈近９

巴仙，報１８﹒５８銀同２１﹒９５銀；潤地（０１１０９）踼高逾７巴仙，報３０﹒１５銀；

龍湖（００９６０）升逾６巴仙，報３８﹒６５銀；恆大抽高近９巴仙，報６﹒３７銀；佢哋全

部都連升三日。

恆大有望還得起錢，內銀表現都唔錯，建行（００９３９）走高２巴仙，報５﹒６銀；工行

（０１３９８）升近２巴仙，報４﹒３８銀；招行（０３９６８）跳逾３巴仙，報６５﹒４銀。



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