【企業盈喜】大發地產料中期公司擁有人應佔利潤增逾４０％

《經濟通通訊社１１日專訊》大發地產（０６１１１）預期，截至今年６月３０日止六個月

，純利按年增加超過１５０％，公司擁有人應佔利潤按年增加超過４０％。該集團指，純利及公

司擁有人應佔利潤增加乃主要由於集團於該期間確認的銷售物業收益增加。

該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）



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