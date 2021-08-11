《鍾之日記》港交所豐收，恒大要斷臂

《鍾之日記》８月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國數十年來最大手筆的１萬億美元基建投資藍圖，周二（１０日）以６９：３０優勢在參

議院過關，被總統拜登稱為「將使美國走上贏得未來的道路。」消息帶動美股道指創下新高，香

江魚缸連升兩日後，今日低開後反覆靠穩，實現三連升。恆指低開１１３點後曾倒升最多２１６

點，惟科技股見回吐，升幅收窄，恆指收報２６６６０點，升５４點，成交１５３５億元。

滬深股市亦實現三連升，滬綜指此前兩日累升２％後，今日在三千五以上作窄幅波動，醫藥

及釀酒板塊拉跌，惟地產股憧憬監管放寬而爆發，滬指全日升０﹒０８％，報３５３２﹒６２點

。兩市全日成交１２８２６億元人民幣，按日減少４﹒６％，為連續第１６個交易日破萬億，惟

外資結束流入，今日循陸股通淨流出２８億元人民幣。



＊恆大擬賣仔，股價開心彈＊



中國恆大（０３３３３）一直都不承認公司出現流動性危機，一方面瘋狂集資，另一方面快

速回流資金，直至近日多筆向供應商還款的商票逾期，才不得不低頭。中國恆大發公告通知股東

及投資者，集團正擬出售旗下部分資產，包括出售本公司上市附屬公司恆大汽車（００７０８）

及恆大物業（０６６６６）部分權益。有消息指，恆大物業將售予由萬科（０２２０２）牽頭的

企業。

若有投資者願意接受恆大的非主營資產，對恆大而言自然是好事，中國恆大今日股價升

７﹒８％，恆大汽車升４﹒７％，恆大物業更漲９％。

不過要提醒投資者的是，截止今年中中國恆大的有息負債超過５７００億元人民幣，就算把

恆大汽車和恆大物業完全轉讓出去，也不能完全填滿恆大的資金缺口。另外，恆大汽車和恆大物

業的轉讓價，可能要和市值打個折扣，尤其是恆大汽車至今仍未製造出一輛汽車，亦被海內外一

致看衰，未必能維持今時今日的超高市值。



＊上半年氣氛好成交創新高，港交所豐收多賺２６％＊



港交所（００３８８）公布，上半年盈利按年增２６％至６６﹒１億元創新高，主要受惠於

日均成交為歷來最高，令主要業務收入上升２７％，計及投資收益，港交所半年總收入增２４％

至１０９億元。另外，來自滬深港通收入及其他收益１３﹒２億元，按年升７８％，創半年度新

高紀錄。

雖然港交所上半年收入、盈利齊創新高，但第二季港股氣氛轉差，港交所單計第二季表現也

相對遜色。港交所於第二季總收入４９﹒５３億元，按年僅增４％、按季跌１７％；由於去年同

期投資收益佔比高，港交所今年第二季盈利更按年跌７％至２７﹒７億元，按季就跌２８％。

港交所今日升幅不大，僅彈０﹒４％，報５１７﹒５元。

港股、陸股通上半年交投熾烈，券商股大致向上，華泰六八八六（０６８８６）升０﹒４％

，廣發（０１７７６）升０﹒３％，耀才（０１４２８）升１﹒１％，海通證券

（０６８３７）升０﹒３％，惟中金（０３９０８）跌０﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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