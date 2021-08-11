雷軍：小米三年內手機市場全球第一，斥３﹒７億元回饋初代米粉

《經濟通通訊社１１日專訊》小米集團（０１８１０）在北京舉辦了２０２１雷軍年度演講

暨小米秋季新品發布會。董事長兼ＣＥＯ雷軍在現場宣布小米當前的主要任務是真正站穩手機市

場全球第二，目標是要在三年內登頂智能手機市場全球第一。

據Ｃａｎａｌｙｓ等協力廠商研究機構報告，小米手機２０２１第二季度出貨量達５３１０

萬，同比增長８６﹒６％，以１７％的份額超越蘋果，首次排名全球第二。



＊３﹒７億元回饋初代米粉＊



雷軍又宣布，為感謝米粉一直以來的支持，在小米手機誕生十周年之際，小米將以１９９９

元（人民幣．下同）紅包的形式，在小米商城回饋購買過第一代小米手機的初代米粉。該項回饋

沒有使用門檻和任何套路，總金額將達３﹒７億元。雷軍解釋，第一代小米手機售價１９９９元

，共計收到了１８﹒６萬用戶的３﹒７億元。「正是這３﹒７億元，才奠定了小米的根基。」雷

軍在內部力排眾議，決定用３﹒７億元的真金白銀來表達對米粉的感激之情。



＊今年計劃新招５０００名工程師＊



發布會推出了一系列新品：小米ＭＩＸ４、小米高保真智能音箱、小米平板５系列、小米電

視大師系列和小米電視６ ＯＬＥＤ版。值得一提的是，小米還發布了工程探索版仿生四足機器

人Ｃｙｂｅｒｄｏｇ工程探索版。

雷軍表示，對未來科技生活不懈探索是小米品牌的使命，機器狗專案由小米工程師自發發起

，作為工程師的樂園，小米對此全力支持。小米十周年時，雷軍提出了「三大鐵律」，堅持技術

立業，２０２０年研發費用超過１００億元，並且在２０２１年計劃新招５０００名工程師。

此外，小米官宣簽約蘇炳添作為小米品牌代言人。在剛剛結束的東京奧運會上，蘇炳添以刷

新亞洲紀錄的成績，歷史性地闖入百米飛人大戰的決賽。此次簽約，也象徵著小米在實踐「讓全

球每個人都能享受科技帶來的美好生活」的夢想之路上開啟了全新階段。（ｃｔ）

