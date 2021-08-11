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11/08/2021 09:17

【新冠肺炎】全國昨新增確診１１１宗，本土８３例江蘇佔逾半

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家衛健委公布，昨日（１０日）全國報告新增確診病例
１１１例，本土病例８３例（江蘇５４例，湖北１４例，河南７例，湖南５例，雲南２例，北京
１例）；境外輸入病例２８例（浙江１２例，雲南５例，上海４例，四川３例，廣東２例，天津
１例，山東１例），無新增死亡病例；無新增疑似病例。
　　當日新增治愈出院病例２４例，解除醫學觀察的密切接觸者３４９６人，重症病例較前一日
增加６例。境外輸入現有確診病例７２９例（其中重症病例１５例），現有疑似病例１例。累計
確診病例７７３７例，累計治愈出院病例７００８例，無死亡病例。
　　截至昨日，全國現有確診病例１７８９例（其中重症病例６０例），累計治愈出院病例
８７６５５例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９４０８０例，現有疑似病例
１例。累計追蹤到密切接觸者１１３５９０４人，尚在醫學觀察的密切接觸者５０８０８人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７８８０例。其中，香港特別行政區１２０１９例（出
院１１７２８例，死亡２１２例），澳門特別行政區６３例（出院５７例），台灣地區
１５７９８例（出院１３１０３例，死亡８１４例）。

＊１５宗本土無症狀感染轉確診病例＊

　　全國報告新增無症狀感染者３０例，其中境外輸入２３例，本土７例（湖北５例，河南２例
）；當日轉為確診病例１９例（境外輸入４例）；當日解除醫學觀察１４例（均為境外輸入）；
尚在醫學觀察的無症狀感染者４９８例（境外輸入３９２例）。（ｗｌ）

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