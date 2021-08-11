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11/08/2021 09:09

【重拳監管】官媒：中國將出台醫療機構網絡安全管理辦法

　　《經濟通通訊社１１日專訊》官媒再次發文透露內地監管風向。新華社主管的《經濟參考報
》引述消息人士報道，全國醫療機構網絡信息安全管理辦法正在起草中，不久將會出台。
　　新冠疫情暴發後，全球醫療健康數據頻繁受到駭客攻擊，中國開始重視醫療健康數據的價值
，希望通過立法、加強監管等多維度方式提升醫療健康數據的整體安全水平。
　　目前醫療健康不安全風險主要體現在線上醫療數據、健康大數據中心數據、醫療健康Ａｐｐ
數據等八個方面。（ｊｔ）

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