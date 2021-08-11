【大國博弈】加拿大人斯帕弗間諜罪成一審被判十一年，並驅逐出境

《經濟通通訊社１１日專訊》遼寧省丹東市中級人民法院發布公告，依法對加拿大籍被告人

邁克爾．斯帕弗（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ）為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣

判，認定邁克爾．斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑１１年。並處沒收

個人財產５萬元人民幣，驅逐出境。

中國科技巨頭華為首席財務官孟晚舟２０１８年在加拿大被逮捕後，加拿大商人斯帕弗和前

外交官康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｖｒｉｇ）就被中國逮捕扣押至今。

根據中國《刑法》規定，對外國人在中國犯罪的處理，必須適用中國法律。凡是外國人在中

國境內犯罪的，如果人民法院認為他繼續居留中國將會對中國國家和人民利益產生危害，就可以

（不是一律）適用驅逐出境，以消除其在中國境內再犯罪的可能。附加判處驅逐出境的，必須在

所判處的主刑執行完畢之後，再執行驅逐出境。

此外，加拿大公民謝倫伯格涉嫌在中國走私、販賣、運輸和製造毒品案，遼寧省高級人民法

院昨日（１０日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑的原判。對此，加拿大駐華大使鮑達

民表示譴責，並呼籲寬大處理。鮑達民稱，加拿大仍然對中國任意使用死刑的情況深表關切。他

亦提到，中國宣布謝倫伯格的上訴結果時，加拿大正在審理孟晚舟的案件，他認為「這不是巧合

」。

謝倫伯格案現正送交中國最高法院複審，這是執行死刑前的必要步驟。（ｗｌ）

