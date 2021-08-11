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11/08/2021 10:34

【大國博弈】官媒指瑞士學者遭美國恐嚇病毒溯源，瑞士：查無此人

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新型冠狀病毒溯源成為中美對弈的重要議題。美國共和黨早前
發表報告，明確指控中國科學院武漢病毒研究所對病毒進行改造並外洩，是導致疫情全球大流行
的成因，更有美媒指出，美國情報部門已取得大批來自武漢實驗室研究的基因數據，正在通過有
關數據調查病毒起源；而中國宣傳部門則連日還擊，包括要求美國調查德特里克堡實驗室、質疑
美國藉著到武漢參加軍運會傳播病毒等，另外多家中國智庫日前還發表報告，直斥美國是「全球
第一抗疫失敗國」、「全球第一政治甩鍋國」、「全球第一虛假信息國」等。
　　《人民日報》日前發表文章，引述一個名為Ｗｉｌｓｏｎ　Ｅｄｗａｒｄｓ的瑞士生物學家
指，有科學家因支持中國與世衛組織對於新冠病毒的溯源報告結論，而遭美國施壓與恐嚇。不過
瑞士駐中國大使館昨日（１０日）在官方微博公開指出有關新聞是錯誤的，瑞士並沒有任何登記
姓名為Ｗｉｌｓｏｎ　Ｅｄｗａｒｄｓ的公民，生物學界沒有任何以該名稱署名的學術文章，更
指出該名為Ｗｉｌｓｏｎ　Ｅｄｗａｒｄｓ的社交網站帳戶開通不足１個月，帳號好友只有３位
，瑞士懷疑「該帳戶可能並非以網絡社交而開設」。
　　世衛組織早前提出要到中國展開病毒溯源第二階段調查，調查對象包括武漢相關實驗室、研
究機構和海鮮市場，中國國家衛健委明確拒絕有關調查，稱反對將溯源工作政治化。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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