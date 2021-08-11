【大國博弈】美加譴責中國對斯帕弗判決，暫未獲悉康明凱案件信息

《經濟通通訊社１１日專訊》遼寧省丹東市中級人民法院發布公告，依法對加拿大籍被告人

邁克爾．斯帕弗（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ）為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣

判，判處有期徒刑１１年，並處沒收個人財產５萬元人民幣，驅逐出境。加拿大駐華大使鮑達民

發表講話，譴責中國對加拿大人斯帕弗的判決。他表示，該判決結果及審理程序不公正。

鮑達民指出，斯帕弗將有兩周時間來決定是否上訴，他並認為斯帕弗將在服刑後被驅逐出境

。至於在２０１８年與斯帕弗一起被捕的加拿大前外交官康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｋｏｖｒｉｇ），鮑達民稱暫未獲悉關於其案件的信息。



＊美國稱與加拿大立場一致，兩加國人被當談判籌碼＊



美國駐華大使館官員ＤＡＶＩＤ ＭＥＡＬＥ亦發表聲明，美國譴責中國對加拿大人斯帕弗

的判決。ＭＥＡＬＥ強調，美國在斯帕弗、康明凱案件上與加拿大立場一致，兩人已被當作談判

籌碼。

中國科技巨頭華為首席財務官孟晚舟２０１８年在加拿大被逮捕後，斯帕弗和康明凱就被中

國逮捕扣押至今。目前正值加拿大審理孟晚舟的案件，鮑達民認為「這不是巧合」。

溫哥華當地時間８月１０日，孟晚舟引渡案對「程序濫用」採取「司法補救」的審理結束。

按照法庭商議的排期，法庭從８月１１日開始進行「遞解」審理，也就是審理是否准予引渡。法

庭還商定，本案最早將於８月１９日完成全部審理。但是法官沒有表示何時公布判決結果，外界

預計會推遲至少幾個星期才能公布。（ｗｌ）

