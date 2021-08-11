【聚焦數據】內地７月人幣新增貸１﹒０８萬億低預期，按月近砍半

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，７月份，人民幣貸款增加１﹒０８萬億元（人

民幣．下同），比上年同期多增９０５億元；但較６月的２﹒１２萬億元少增９６﹒３％，按月

近乎砍半，亦低於市場預期的增１﹒２萬億元。

分部門看，住戶貸款增加４０５９億元，其中，短期貸款增加８５億元，中長期貸款增加

３９７４億元；企（事）業單位貸款增加４３３４億元，其中，短期貸款減少２５７７億元，中

長期貸款增加４９３７億元，票據融資增加１７７１億元；非銀行業金融機構貸款增加１７７４

億元。

７月末，本外幣貸款餘額１９２﹒６８萬億元，同比增長１１﹒８％。月末人民幣貸款餘額

１８６﹒５８萬億元，同比增長１２﹒３％，增速與上月末持平，比上年同期低０﹒７個百分點

。７月末，外幣貸款餘額９４４４億美元，同比增長６﹒９％。當月外幣貸款減少２９億美元，

同比多減２２１億美元。



＊７月人幣存款減少１﹒１３萬億，外幣存款同比多減＊



存款方面，７月份人民幣存款減少１﹒１３萬億元，同比多減１﹒２１萬億元。其中，住戶

存款減少１﹒３６萬億元，非金融企業存款減少１﹒３１萬億元，財政性存款增加６００８億元

，非銀行業金融機構存款增加９５７６億元。

７月末，本外幣存款餘額２３１﹒９２萬億元，同比增長８﹒８％。月末人民幣存款餘額

２２５﹒４９萬億元，同比增長８﹒６％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒６個和１﹒７個

百分點。７月末，外幣存款餘額９９６０億美元，同比增長２５﹒５％。當月外幣存款減少

２３０億美元，同比多減３８３億美元。（ｗｌ）

