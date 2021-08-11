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即市新聞

11/08/2021 16:09

【聚焦數據】內地７月人幣新增貸１﹒０８萬億低預期，按月近砍半

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，７月份，人民幣貸款增加１﹒０８萬億元（人
民幣．下同），比上年同期多增９０５億元；但較６月的２﹒１２萬億元少增９６﹒３％，按月
近乎砍半，亦低於市場預期的增１﹒２萬億元。
　　分部門看，住戶貸款增加４０５９億元，其中，短期貸款增加８５億元，中長期貸款增加
３９７４億元；企（事）業單位貸款增加４３３４億元，其中，短期貸款減少２５７７億元，中
長期貸款增加４９３７億元，票據融資增加１７７１億元；非銀行業金融機構貸款增加１７７４
億元。
　　７月末，本外幣貸款餘額１９２﹒６８萬億元，同比增長１１﹒８％。月末人民幣貸款餘額
１８６﹒５８萬億元，同比增長１２﹒３％，增速與上月末持平，比上年同期低０﹒７個百分點
。７月末，外幣貸款餘額９４４４億美元，同比增長６﹒９％。當月外幣貸款減少２９億美元，
同比多減２２１億美元。

＊７月人幣存款減少１﹒１３萬億，外幣存款同比多減＊

　　存款方面，７月份人民幣存款減少１﹒１３萬億元，同比多減１﹒２１萬億元。其中，住戶
存款減少１﹒３６萬億元，非金融企業存款減少１﹒３１萬億元，財政性存款增加６００８億元
，非銀行業金融機構存款增加９５７６億元。
　　７月末，本外幣存款餘額２３１﹒９２萬億元，同比增長８﹒８％。月末人民幣存款餘額
２２５﹒４９萬億元，同比增長８﹒６％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒６個和１﹒７個
百分點。７月末，外幣存款餘額９９６０億美元，同比增長２５﹒５％。當月外幣存款減少
２３０億美元，同比多減３８３億美元。（ｗｌ）

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