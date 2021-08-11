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11/08/2021 16:10

【聚焦數據】７月末社融規模存量３０２萬億元，同比增１０﹒７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，７月末社會融資規模存量為３０２﹒４９萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１８５﹒３８萬億元，同比增長１２﹒４％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３１萬億元，同比下降４％；委托貸款餘額為
１０﹒９１萬億元，同比下降２﹒６％；信托貸款餘額為５﹒４８萬億元，同比下降
２３﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒２７萬億元，同比下降９﹒３％；企業債券餘額
為２８﹒８３萬億元，同比增長６﹒８％；政府債券餘額為４８﹒６８萬億元，同比增長
１５﹒７％；非金融企業境內股票餘額為８﹒８４萬億元，同比增長１４﹒４％。

＊政府債券餘額佔比１６﹒１％，同比高０﹒７個百分點＊

　　從結構看，７月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６１﹒３％，
同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒１個
百分點；委托貸款餘額佔比３﹒６％，同比低０﹒５個百分點；信托貸款餘額佔比１﹒８％，同
比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒１％，同比低０﹒２個百分點；企業
債券餘額佔比９﹒５％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒１％，同比高０﹒７
個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比高０﹒１個百分點。

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