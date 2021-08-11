【ＦＯＣＵＳ】基建法案過關，開花結果不易

【ＦＯＣＵＳ】２７０１頁、１﹒２萬億美元、５５００億美元新資金－－美國數十年來最
大手筆的基建投資藍圖，周二（１０日）以６９：３０優勢在參議院過關，被總統拜登稱為「將
使美國走上贏得未來的道路。」
消息帶動美股道指創下新高，但分析認為，法案的支出規模及實際受益或需數年才能開花結
果；而民主黨內進步派更誓要就另一項３﹒５萬億美元支出計劃再下一城，恐推升聯邦債務膨脹
至４５萬億美元，共和黨即警告，美國正面臨通脹炸彈。
＊加州高鐵前車可鑑，基建成本為歐洲５倍＊
由１０名跨黨派議員６月發起的１﹒２萬億美元基建法案，昨晚成功闖關參議院，多達
１９名共和黨議員加入全體民主黨議員的支持陣營，令黯淡已久的「兩黨合作」重現曙光。
此份２７０１頁的法案，包括１１００億美元投資道路和橋樑、６６０億美元投資鐵路、各
６５０億美元投資電網及寬帶、５５０億美元投資供水設施、３９０億美元投資交通網絡，另有
４７０億美元彈性資金用於網絡安全和應對氣候變化。穆迪分析估算，到２０２５年，美國或因
此增加約６６萬個工作崗位。
不過，若回想２００９年奧巴馬以３５億美元聯邦政府撥款資助興建加州高鐵，１３年來至
今，短短１１９英里的開工路段仍未竣工，最新１﹒２萬億美元基建法案何時開花結果存疑。高
盛預計，基建法案明後年料推升美國ＧＤＰ僅０﹒２個、０﹒３個百分點。更有智庫稱，美國基
建成本為歐洲富裕國家的５倍，建造隧道的時長平均需時多一年半。
＊民主黨馬不停蹄再推３﹒５萬億支出計劃＊
正正是大型工程預期恐需待下屆政府時才能看到實際收益，令政治回報變得複雜，不難理解
民主黨為何馬不停蹄再推另一項３﹒５萬億美元支出計劃，以為明年中期選舉積累籌碼。把持眾
議院生殺大權的議長佩洛西已明言，在參議院通過該額外支出計劃前，不會允許表決跨黨派基建
法案。
共和黨指摘，民主黨以「基礎設施」為幌子，把美國推向社會主義的３﹒５萬億美元方案，
規模相當於向全體地球人派錢４５０美元，未來十年將推升聯邦債務至４５萬億美元，相當於Ｇ
ＤＰ的１３４％。另有機構測算，覆蓋稅收抵免、清潔能源、兒童照顧、住房投資、醫療保健的
實際潛在成本恐遠不止３﹒５萬億，而是５﹒４８萬億美元。
儘管不得共和黨人心，參議院多數黨領袖舒默已擺明車馬，打算再次憑預算決議程序的簡單
多數制推進其過關；作為反擊，數十名共和黨參議員已簽署承諾書，拒投票提高債務上限。驢象
對峙９月恐再升溫，疊加聯儲料正式亮出減碼路線圖，小心觸發市場大幅波動突至。
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