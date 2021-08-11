《投資智慧－鄧聲興》信利國際（７３２）毛利率有進一步上升空間

《投資智慧》信利國際（００７３２）公布７月份經營數據，月內綜合營業淨額約

１９﹒１７億元，較去年同期的１９﹒０１億元增長約０﹒８％。首七個月公司累計綜合營業淨

額達１２９﹒４８億元，較去年首７個月累計綜合營業淨額的１２２﹒３３億元增長５﹒８％。

集團作為中國最大智能手機元件部件製造商，主要業務為製造及銷售液晶體顯示器產品，包括觸

控屏產品及電子消費產品，包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備等，其

業績表現在後疫情時期始終保持穩定增長。



近期，液晶電視頻頻漲價引得市場關注度極高。２０２１年上半年，國內彩電市場累計銷售

額５９４億元人民幣，同比增長１５﹒１％；均價３３３２元人民幣，同比增長３４﹒９％。電

視機的價格從年初以來就開始上漲，截止目前，大部分液晶電視機的出廠價相比去年都增長了

３０％至５０％。主要原因是受疫情影響，市場對電視、筆記本、平板設備等需求十分旺盛，使

得液晶面板供不應求從而出現價格上漲。截至２０２１年６月，５５英寸及以下中小尺寸面板採

購價同比漲幅都在９０％以上，其中５５英寸、４３英寸、３２英寸面板同比上漲９７﹒３％、

９８﹒６％和１５１﹒４％。獲行業利好，集團股價近期都低開高走，穩步上升，且重回１００

天線。



集團作為全球頂級汽車顯示屏供應商之一，其車輛業務也逐步步入發展軌道。集團已獲得全

球頭部車廠的訂單，其訂單的能見度可達２年以上。預計每輛新車的顯示器需求（ＴＦＴ－

ＬＣＤ）將達到４至５塊，毛利率則約為１５％－３０％。集團目前的主要客戶包括奔馳、長安

、長城等優質客戶。且２０２１年上半年，中國新車銷量同比增長２５﹒９％達１２８７﹒８萬

輛；新能源汽車的銷量同比增長約兩倍，達到１２０﹒６萬輛。相信隨著內地汽車行業的快速發

展，以及集團產能的持續良性擴張，預計集團的毛利率還有進一步上升的空間。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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