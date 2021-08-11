  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/08/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》信利國際（７３２）毛利率有進一步上升空間

　　《投資智慧》信利國際（００７３２）公布７月份經營數據，月內綜合營業淨額約
１９﹒１７億元，較去年同期的１９﹒０１億元增長約０﹒８％。首七個月公司累計綜合營業淨
額達１２９﹒４８億元，較去年首７個月累計綜合營業淨額的１２２﹒３３億元增長５﹒８％。
集團作為中國最大智能手機元件部件製造商，主要業務為製造及銷售液晶體顯示器產品，包括觸
控屏產品及電子消費產品，包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備等，其
業績表現在後疫情時期始終保持穩定增長。
　
　　近期，液晶電視頻頻漲價引得市場關注度極高。２０２１年上半年，國內彩電市場累計銷售
額５９４億元人民幣，同比增長１５﹒１％；均價３３３２元人民幣，同比增長３４﹒９％。電
視機的價格從年初以來就開始上漲，截止目前，大部分液晶電視機的出廠價相比去年都增長了
３０％至５０％。主要原因是受疫情影響，市場對電視、筆記本、平板設備等需求十分旺盛，使
得液晶面板供不應求從而出現價格上漲。截至２０２１年６月，５５英寸及以下中小尺寸面板採
購價同比漲幅都在９０％以上，其中５５英寸、４３英寸、３２英寸面板同比上漲９７﹒３％、
９８﹒６％和１５１﹒４％。獲行業利好，集團股價近期都低開高走，穩步上升，且重回１００
天線。
　
　　集團作為全球頂級汽車顯示屏供應商之一，其車輛業務也逐步步入發展軌道。集團已獲得全
球頭部車廠的訂單，其訂單的能見度可達２年以上。預計每輛新車的顯示器需求（ＴＦＴ－
ＬＣＤ）將達到４至５塊，毛利率則約為１５％－３０％。集團目前的主要客戶包括奔馳、長安
、長城等優質客戶。且２０２１年上半年，中國新車銷量同比增長２５﹒９％達１２８７﹒８萬
輛；新能源汽車的銷量同比增長約兩倍，達到１２０﹒６萬輛。相信隨著內地汽車行業的快速發
展，以及集團產能的持續良性擴張，預計集團的毛利率還有進一步上升的空間。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/08/2021
《神州經脈》華爾街看淡中國經濟　本土確診破百宗　滬指返三千五
財經熱話10/08/2021
中電信半年多賺27%　「回A」認購反應佳
財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片　惟逾四億資金狂沽
財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元　冀2024年建成體院新大樓
財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價　大行續唱好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Smartol 腦活益12天旅行裝

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金