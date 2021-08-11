《拆局麒想－林嘉麒》ＴＣＬ電子深化供應鏈戰略出色，中長線低吸

《拆局麒想》分析今年港股中期業績較以往特別，由於去年疫情所形成的低基數效應，市場

人士一方面帶上「好業績眼鏡」看待，但同時會費煞思量未來疫情後的前景。投資者一直找尋中

長線好股，筆者長期關注的ＴＣＬ電子（０１０７０）現更值得留意。公司公布中期業績不錯，

盈利能力大幅提升。期內，收入３４９﹒３億港元，同比增長１０３﹒７％，而且前景有多個賣

點。



在疫情下，整個行業過去一年多受到疫情和上游供應鏈緊缺的雙重影響，惟公司有效降低成

本，加強了業務協同和渠道管理，費用率下降１﹒２個百分點。值得留意的是，經過上半年業績

，公司憑藉自身競爭優勢積極應對市場和上游產業的變化，採取提價、產品結構調整、戰略備貨

等措施來降低對公司的影響，毛利同比增長５７﹒６％；上半年淨利潤和歸母淨利潤均超１０億

港元，同比增幅分別為１０７﹒３％和１２２﹒９％。



對行業來說，近年絕對不容易。ＴＶ面板產業鏈供需持續緊張，加之前沿科技加速應用於

ＴＶ領域，ＴＶ行業競爭格局正發生變化，智能化、高科技化正引領行業變革浪潮。行業變革造

就機遇，ＴＣＬ電子作為全球行業龍頭，前瞻性部署和應對供應鏈及市場的變化是相當重要。公

司以智慧顯示業務為核心，近年深入貫徹「ＡＩｘＩｏＴ」全場景智慧健康生活戰略，加大研發

與創新投入。今年上半年，公司全球智屏銷售與互聯網業務實現穩健增長。公司現時擁有全球前

三的出貨規模，一早建立起非常穩定的上下游產業合作關係，在行業艱難時刻優勢更明顯。除了

與華星的協同外，公司去年就開始加強與主要供應商的溝通和合作，適時調節戰略備貨，應對風

險。



其次，要在競爭激烈的全球市場取勝，生產力、產品力、品牌力都很重要，公司持續優化產

品結構，在高端產品研發和技術前瞻性布局領先行業，除了量子點產品外，公司是業內率先推出

Ｍｉｎｉ ＬＥＤ電視機並實現量產的，去年市佔率更是全球第一，高端產品ＱＬＥＤ、

Ｍｉｎｉ ＬＥＤ銷量及滲透率均有明顯提升。由於高端產品的毛利率較高，消化成本壓力彈性

大，公司每年推出的新產品均是主打高端系列，加上其「軟實力」出眾，期內全球互聯網業務收

入達７﹒２億港元，同比提升３８﹒３％，預期在智慧連接、ＡＩ賦能、用戶使用簡單流暢等將

維持優勢。渠道方面，公司已完善海外市場渠道，在北美，打通六大渠道，覆蓋９０％以上市場

；在歐洲，已打入重點市場的主流線下零售渠道，上半年智屏銷售量同比增長高達８３﹒２％；

而在新興市場，持續加強線上銷售，同比增長２７％。



事實上，公司深耕海外市場逾２０年，已具備垂直產業鏈及全球產能布局的優勢。除中國之

外，公司在墨西哥、越南、波蘭、南美等地均有設廠，全球ＴＣＬ智屏年產能布局已達到

２７００萬台，再者仍積極部署，提升海外工廠產能，在主要市場建立自有倉庫。各行業現時面

對航運力不足，航運價格上升以至供貨問題，不過公司早與中遠海運、馬士基等國內、外大型海

運公司深化戰略合作，保證海外市場物流順暢，而在波蘭工廠主要依靠歐亞鐵路供給歐洲市場，

凸顯了公司全球化產能布局的優勢。眾合多個原因，深信公司在全球經濟再次起飛的未來是相當

樂觀。事實上，ＴＣＬ電子亦獲控股股東ＴＣＬ控股通知，計劃於未來１２個月內增持不超過

２０００萬股股份。事實上，公司預測市盈率只有約７倍，息率４厘，加上未來前景樂觀，確實

是低吸的好機會。《獨立股評人 林嘉麒》



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