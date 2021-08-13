《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地提倡全民健身，體育概念股起動

《缸邊嫺談》體壇盛事東京奧運於過去周末正式落下帷幕，中國國家隊及中國香港代表團均

以優異的成績完美作結。奧運會令全球掀起了一股運動熱潮。事實上，內地亦早已頒布一系列政

策以鼓勵「全民健身」。中國國務院（「國務院」）於２０１４年印發《關於加快發展體育產業

促進體育消費的若干意見》，首次將全民健身提升為國家戰略；其後，健康中國行動推進委員會

於２０１９年７月１５日印發《健康中國行動（２０１９－２０３０年）》，提出「實施全民健

身行動」的目標。

近日，為促進全民健身往更高水平發展、更好滿足國民的運動需求，國務院於７月１８日發

布《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》（「計劃」），提出到２０２５年，全民健身公

共服務體系更加完善，人民體育健身更加便利，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛

鍊人數比例達到３８﹒５％，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施

和社區１５分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員２﹒１６名，帶動全國體育產業

總規模達到５萬億元（人民幣．下同）。



＊各大任務中值得留意的細節＊



計劃同時提出多項主要任務，當中一些細節值得加以留意，如內地提倡全民健身，對合適場

地或場館的需求自然會增加，但現時內地的體育配套設施仍嚴重不足。有數據顯示，２０２０年

內地參與體育鍛鍊的總人數達到４﹒３５億，但人均體育場地面積卻只有１﹒８平方米。而今次

計劃提出要增加全民健身的場地設施供應，新建或改擴建２０００個以上體育公園等健身場地設

施，為５０００個以上鄉鎮填補足夠的全民健身場地器材，數碼化升級改造１０００個以上公共

體育場館。以上舉措皆有助推動體育場館等基礎設施建設，而體育運動場地和場館的興建，亦會

對健身器材、建築材料及建築商等多個行業帶來正面影響。



在推動體育產業高質量發展方面，計劃提出要大力發展運動項目產業，積極培育戶外運動、

智慧體育等產業，從而衍生更多新產品、新業態、新模式。根據中國體育產業峰會數據顯示，

２０２０年內地的健身人群中有超過７５％的人使用線上健身Ａｐｐ，其中在家跟隨視頻做運動

的比率佔該等人士的九成以上，說明通過科技構建健身新場景，能夠激發用戶潛在的需求。據比

達諮詢發布的《２０２０年中國運動健身市場研究報告》和麥肯錫《中國消費者報告２０２１》

，中國線上雲健身用戶已達２﹒６１億，特別是在疫情時期，線上健身用戶增長了２３％。在智

能健身進一步普及的情況下，穿戴智能裝置或設備的銷售、運動軟件設計，以及相關產業鏈均可

受惠。

計劃中的其他發展目標還包括：到２０２５年，經常鍛煉人數從當前比例的３７﹒２％提升

至３８﹒５％。按中國第七次全國人口普查數據，２０２０年中國總人口為１４﹒１億人，要將

經常鍛煉人數提升至３８﹒５％，亦即是參加體育鍛鍊的人數將要達到５﹒４３億人。為達致以

上目標，計劃提出要廣泛開展全民健身賽事活動及全國運動會群眾賽事活動，舉辦全民健身大會

及全國社區運動會，支持各地利用自身資源優勢培育全民健身賽事活動品牌，鼓勵京津冀、長三

角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等區域聯合打造全民健身賽事活動品牌，促進區域間全

民健身協同發展。另一方面，在推進全民健身融合發展方面，則要完善學校體育教學模式，保障

學生每天於校內外各有１小時的體育活動時間；推動體旅融合，通過普及推廣冰雪、山地戶外、

航空等戶外運動項目，建設完善的相關配套設施，拓展體育旅遊產品和服務供給；打造一批有影

響力的體育旅遊精品線路、精品賽事和示範基地，助力鄉村振興；推動武術、龍舟、圍棋、健身

氣功等中華傳統體育項目「走出去」。現時內地的體育消費人群基數龐大，居民收入持續上升，

加上「內循環經濟」政策的支持下，相信隨著內地經常鍛鍊人數進一步提升，將會帶動與運動相

關的服飾?器材?保健產品、營養食品、健身課程等體育消費，預料內地運動品牌尤為受惠。



＊內地體育產業的廣闊市場空間＊



根據金融數據和分析工具服務商Ｗｉｎｄ的數據顯示，中國體育產業規模從２０１５年之

１﹒７１萬億元上升至２０１９年的２﹒９５萬億元，年複合增長超過１４﹒５８％；預計到

２０２５年，體育產業將達到５萬億元的總規模，行業複合增長率將達９﹒２％。就以運動服飾

為例，２０２０年中國人均運動服飾消費為３２﹒４美元，而同期日本及美國人均運動服飾消費

分別為１０９﹒２美元及３０７﹒３美元，顯示出內地人均運動服飾消費力與發達國家相比仍處

於偏低水平。現時內地人均消費能力隨著收入增加而上升，加上運動風氣漸趨濃厚，相信體育運

動服的市場仍有十足的增長空間。

全民健身已成為國家級別的戰略規劃，在政策支持下，現時在港上市的多間體育服飾及運動

鞋類企業由去年開始至今已錄得不錯的升幅。現時內地的體育產業在人均消費及場地利用上仍較

其他發達國家落後，相信全民健身的熱潮在國家大力扶持運動行業下將會興起，加上居民收入水

平提升，健康意識增強，體育運動的重要性有增無減。提倡運動健身一來可提升國民的健康水平

，長遠或能夠減輕醫療系統的負擔，二來可提升與運動有關的消費，從而推動經濟增長，三來在

「經濟內循環」概念之下，內地企業生產、內地消費會更受支持。綜上所述，一些內地自有品牌

體育用品股在政策支持下，有望獲得更大的市場發展空間。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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