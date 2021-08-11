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11/08/2021 10:20

【香港政情】教聯會黃均瑜：教協解散對整體教育界得大於失

　　《經濟通通訊社１１日專訊》教聯會會長黃均瑜在電台節目上形容教協解散的決定突然及令
人錯愕，是極端及下策的做法，對會員來說是「失大於得」，但對整體教育界來說則是「得大於
失」，不一定可惜。
　　他指，教協一直被評以政治凌駕專業，包括反對政府推動新冠疫苗接種，影響教育專業、形
象及社會地位。他認為，教協應與「黑暴」劃清界線，講清楚壓力來自官方抑或社會。

＊不會因組織解散而免刑責＊

　　對於教協早前受到內地官方媒體批評，黃均瑜認為，與「黑暴」事件有關，教協一直不肯與
分離主義割席，而且全程參與，形容是政治超越了專業，如果教協不參與政治，只搞福利及權益
，看不到為何不能生存；如果教協之前做的事不獲當局接納，甚至有法律風險，只涉現屆理事問
題，只要理事總辭，換一批人繼續營運已可以。他指，如果有人牽涉犯罪行為，不會因為組織解
散而免除刑責。

＊教聯會未能完全取代教協＊

　　黃均瑜續指，教協解散後，部分教師可能投訴無門，教聯會將加強支援教師權益，但坦言按
目前教聯會的人力物力，未能完全取代教協，就算要做到也需要長時間。不過，教聯會已經成立
新工會，負責教師權益和福利事宜，現正處理人手配置和合作伙伴等安排。（ｃｌ）（ｚｚ）

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