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11/08/2021 11:12

【新冠疫苗】劉澤星：獲其他聯網協助處理過敏個案，稱毋須等７年

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港大與港島西醫院聯網合作開設的「疫苗過敏安全門診」，為
有需要人士跟進新冠疫苗的過敏反應，部分求診人士獲通知要等到２０２９年才有診期。香港大
學醫學院內科學系教授劉澤星表示，由３月至今，「疫苗過敏安全門診」累計接獲８０００多封
求診信件，現時仍有４０００多宗積壓個案。他為個案積壓致歉，又解釋市民毋須等７年才輪候
到門診服務。

＊可望加快處理疫苗過敏求診者＊

　　劉澤星今早在一個電台節目上表示，現時每日仍有數百封信件轉介到過敏門診，形容需時處
理，要逐一閱讀，為了想給予求診者一個預約日期，所以才會預約至幾年後，他向市民致歉。他
強調醫管局員工已加班工作，逐一致電求診者詢問清楚情況，並會將個案撥至其他６個聯網協助
處理，相信很快可以到門診診症。
　　他又指，在８０００多名求診者中，仍有４０００多人未就診，其中１０００多人已接種新
冠疫苗並有過敏情況，他們接種第二劑疫苗可能不安全，將盡快檢視他們是否因疫苗而引致過敏
，同時會研究是否適合接種另一款疫苗。

＊將研究是否需要更改轉介指引＊

　　他表示，希望「疫苗過敏安全門診」可以了解到香港市民的過敏情況，收集更多資料和數據
，再與衞生署商討，是否需要更改現有轉介指引，亦希望同類模式，稍後可以推展至其他７個醫
院聯網。（ｃｌ）

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