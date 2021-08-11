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11/08/2021 14:26

【新冠肺炎】本港新增１宗確診個案，患者從孟加拉抵港

　　《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至８月１１日零時零分，本港新
增一宗新冠肺炎確診個案，涉及一名２７歲女性，患者從孟加拉抵港，無病徵，至今本港個案累
計１２０２１宗（包括１２０２０宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　過去十四天（７月２８日至８月１０日）累計報告４０宗個案，包括一宗源頭不明本地個案
，其餘為輸入個案。（ｃｌ）

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