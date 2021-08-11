【企業盈喜】中國金控料中期虧轉盈，錄淨盈利最多一千萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國金控（００８７５）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月，錄得淨盈利介乎８００萬元至１０００萬元，去年同期錄得淨虧損約為２３０萬元。
集團指，轉虧為盈主要是由於報告期間收入增加導致毛利增加；及截至去年１２月底止年度
貸款應收款項減值虧損撥回，此乃由於於報告期間已收回大部分截至去年１２月３１日貸款應收
款項。（ｓｌ）
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