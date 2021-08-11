【企業盈喜】瑞豐動力料中期淨利潤按年增長不少於約１﹒２倍

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞豐動力（０２０２５）發盈喜，預期截至今年６月底止中期

，淨利潤與去年同期相比增長不少於約１﹒２倍。

集團指，該增加主要由於集團於期內確認收入及毛利增加，主要由於汽車行業從新冠肺炎疫

情中復甦，因此客戶對缸體及缸蓋的需求增加所致。（ｓｌ）



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