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11/08/2021 17:40

【企業盈喜】中國匯融（１２９０）料中期純利大幅上升最多１６倍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國匯融（０１２９０）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月，收益將按年下降約２％到４％；純利將較截至去年同期之８９﹒３萬元人民幣，大幅上升約
１４００％到１６００％。
　　集團指，收益減少乃主要歸因於手續費收入和諮詢服務費收入減少。然而，截至今年６月底
止六個月之純利大幅增加乃主要歸因於預期信用損失的減少、利息支出和手續費支出的減少以及
淨投資收益的增加。（ｓｌ）

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