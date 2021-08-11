【企業盈喜】中國匯融（１２９０）料中期純利大幅上升最多１６倍

《經濟通通訊社１１日專訊》中國匯融（０１２９０）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月，收益將按年下降約２％到４％；純利將較截至去年同期之８９﹒３萬元人民幣，大幅上升約

１４００％到１６００％。

集團指，收益減少乃主要歸因於手續費收入和諮詢服務費收入減少。然而，截至今年６月底

止六個月之純利大幅增加乃主要歸因於預期信用損失的減少、利息支出和手續費支出的減少以及

淨投資收益的增加。（ｓｌ）

