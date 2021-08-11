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11/08/2021 18:29

【企業盈喜】大生地產料中期虧轉盈，綜合盈利不少於１﹒６億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》大生地產（０００８９）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月，可能錄得不少於１﹒６億元之綜合盈利，相比於２０２０年同期則錄得綜合虧損１﹒３４億
元。
　　集團預期虧轉盈主要來自投資物業公允值盈利，相比於去年同期為投資物業公允值虧損。
（ｓｌ）

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