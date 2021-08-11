【新冠疫苗】再多３人打疫苗後死亡，一周增１９３宗異常個案

《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署表示，截至８月８日晚上１１時５９分的過去一星期，

共接獲１９３宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間有３宗曾於離世前１４日內接

種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及３名年齡由５３－６３歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件

由疫苗引起。個案有待專家委員會評估。

過去一星期，衞生署曾接獲３宗涉及１２－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎

或心包炎的報告。這３宗個案分別涉及一名１３歲及兩名１４歲的男子，他們在接種第二劑復必

泰疫苗後１－３天內出現胸痛，情況穩定。



＊異常事件佔疫苗接種劑量０﹒０８％＊



同時，過去一周，本港市民合共接種了超過６１８萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿

民約３４９萬名，佔全港１２歲或以上人口的５１﹒４％。衞生署共接獲４９２７宗異常事件報

告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０８％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括３０宗涉及曾經

於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯示與接種

疫苗有關聯。



＊３宗個案有待專家評估＊



截至８月８日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結１８宗死亡個案與疫苗接種沒有因

果關係，初步認為９宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘３宗有待評估。專家委員會認為至今並未

發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。（ｃｌ）

