《新股上市》理想汽車暗盤收低１﹒７８％，一手蝕２１０元

《經濟通通訊社１１日專訊》理想汽車（０２０１５）明日在主板掛牌，該股在輝立交易場

收報１１５﹒９元，較招股價低１﹒７８％，每手１００股，不計手續費每手蝕２１０元。

另外，在富途暗盤收報１１５﹒１元，較招股價低２﹒４６％，不計手續費每手蝕２９０元

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理想汽車香港公開發售超購４﹒５倍，一手中籤率５０％，認購四手穩中一手。（ｃｗ）



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