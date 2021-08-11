【企業盈警】橙天嘉禾（０１１３２）料中期虧損最少１﹒７億元

《經濟通通訊社１１日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不少於１﹒７億元，比去年同期虧損１﹒５５億元擴大。

該集團指，由於自去年起冠狀病毒ＣＯＶＩＤ－１９爆發而持續帶來前所未有的挑戰。期內

多個營運地區實施封城措施，包括暫時關閉戲院及對戲院實施座位限制，令營運受到嚴重影響。

該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）

