【企業盈警】太和控股（００７１８）料中期稅前虧損減最多６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》太和控股（００７１８）公布，預期截至６月３０日止中期稅

前虧損減少介乎約４０％至６０％。

該集團指，預期期內收益升逾１﹒５倍，主因新收購的購物中心租金收入及醫療設備貿易收

益升，而預期信貸虧損減值撥回，其他收益及虧損由蝕轉錄收益，探礦權減值虧損減少，惟僱員

福利開支及其他經營開支增加，以財務成本增加。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

