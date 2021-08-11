【企業盈警】太和控股（００７１８）料中期稅前虧損減最多６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》太和控股（００７１８）公布，預期截至６月３０日止中期稅
前虧損減少介乎約４０％至６０％。
該集團指，預期期內收益升逾１﹒５倍，主因新收購的購物中心租金收入及醫療設備貿易收
益升，而預期信貸虧損減值撥回，其他收益及虧損由蝕轉錄收益，探礦權減值虧損減少，惟僱員
福利開支及其他經營開支增加，以財務成本增加。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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