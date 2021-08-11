【企業盈警】海納智能（０１６４５）料中期盈利跌最多３０％

《經濟通通訊社１１日專訊》海納智能（０１６４５）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌不多於３０％，即至最高１７３３萬元人民幣。

該集團指，純利下降主因隨著新型冠狀病毒病疫情影響消退，內地恢復常態，導致一次性醫

用口罩機器需求減少，且期內並無售出一次性醫用口罩機器，而去年同期則售出２０１台一次性

醫用口罩機器。有關減幅之影響部分被期內來自銷售嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、女性衛生巾及護

墊機器收益增加所抵銷。（ｗｈ）

