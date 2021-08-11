【企業盈喜】中能控股（２２８）料中期虧轉賺逾４５００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》中能控股（００２２８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利超過４５００萬元，去年同期虧損２９３０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因收益按年大幅增長約１﹒８倍，受惠於去年下半年投產的內地塔里

木盆地喀什北區塊 的新建天然氣處理廠產量增加所致，

惟部分被喀什項目的物業、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、融資成本及所得稅支出抵銷。

該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）

