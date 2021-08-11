【企業盈喜】中國聖牧（０１４３２）料中期純利增最少６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國聖牧（０１４３２）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長不低於６０％，至不低於２﹒７億元人民幣。

該集團指，溢利預期增長主要得益於原料奶平均銷售價格同比增長、其優勢資源有機奶銷售

業務量同比大幅上漲、相對去年同期原料奶銷售毛利率保持穩定，銷售毛利額錄得增長，以及債

務結構持續優化，融資成本較去年同期大幅降低。

該集團將於本月末公布業績。（ｗｈ）

