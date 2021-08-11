【企業盈喜】中國聖牧（０１４３２）料中期純利增最少６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國聖牧（０１４３２）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年增長不低於６０％，至不低於２﹒７億元人民幣。
該集團指，溢利預期增長主要得益於原料奶平均銷售價格同比增長、其優勢資源有機奶銷售
業務量同比大幅上漲、相對去年同期原料奶銷售毛利率保持穩定，銷售毛利額錄得增長，以及債
務結構持續優化，融資成本較去年同期大幅降低。
該集團將於本月末公布業績。（ｗｈ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事10/08/2021
《神州經脈》華爾街看淡中國經濟 本土確診破百宗 滬指返三千五
|財經熱話10/08/2021
中電信半年多賺27% 「回A」認購反應佳
|財經熱話10/08/2021
【芯片荒不用慌】廣東扶持芯片 惟逾四億資金狂沽
|財經熱話10/08/2021
傳洽售子公司股權進展順利 恒大系股份全線上升
|香港要聞10/08/2021
【東京奧運】林鄭：撥款9.9億元 冀2024年建成體院新大樓
|財經熱話10/08/2021
舜宇鏡頭出貨量跌拖累股價 大行續唱好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰