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11/08/2021 07:54

【企業盈喜】金嗓子（０６８９６）料中期純利增４倍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》金嗓子（０６８９６）公布，預期截至６月３０日止中期純利
約８０００萬元人民幣，比去年同期增加約４倍。
　　該集團指，純利增加主因今年上半年銷售情況已經恢復到新型冠狀病毒疫情爆發前的水平，
而去年同期則因為ＣＯＶＩＤ－１９疫情影響導致淨利潤數值比較低。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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