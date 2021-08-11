【企業盈喜】國銀租賃（０１６０６）料中期純利增４６％

《經濟通通訊社１１日專訊》國銀租賃（０１６０６）公布，預期截至６月３０日止中期純
利增約４６％，至約１８億元人民幣。
該集團指，上半年業績增長主因期內投放力度加大使得租賃資產總額上升，二是船舶經營租
賃收入同比大幅增長，三是美元資金成本率下降，四是去年受疫情影響同期淨利潤基數較低，今
年國內疫情得到控制，減值損失同比減少。（ｗｈ）
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