《日入而息》港交所多賺２６％，國泰虧損收窄，理想汽車暗盤潛水

《今天重點》﹡港交所（００３８８）中期純利６６﹒１億元升２６％，派息４﹒６９元；

港交所上半年日均成交額按年升６０％，債券通日均成交增３４％；港交所

上半年滬深港通收入及其他收益升７８％，創半年度新高

﹡國泰（００２９３）中期虧損收窄至７６﹒６５億元，不派中期息；國泰中

期客運收益跌９３％，冀現金消耗降至每月１０億元以下；國泰馬天偉退任

非常務董事，白德利將接任；未有計劃再推無薪假，不認為新航空公司會加

大競爭

﹡希慎興業（０００１４）中期虧轉盈賺５﹒１７億元，派息２７仙；希慎上

半年寫字樓業務組合營業額減少５﹒１％，商舖跌８﹒９％

﹡理想汽車（０２０１５）暗盤收低１﹒７８％，一手蝕２１０元

﹡消息指恆大（０３３３３）擬將恆大物業（０６６６６）出售予萬科牽頭財

團

﹡王冬勝率總商會成員報名參加選委會商界（第一）選舉；據報李嘉誠不參選

選委，只繼續公益事業

﹡內地７月Ｍ２同比增速放緩至８﹒３％，顯著低預期；內地７月人幣新增貸

１﹒０８萬億低預期，按月近砍半；７月末社融規模存量３０２萬億元，同

比增１０﹒７％；７月社融規模增量為１﹒０６萬億元，大幅低預期；７月

社融增量創１７個月低，江海證券：或逐步見底



《即日市況》﹡恆指高收５４點報２６６６０，科指跌９點報６８２０



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒０８％三連漲，藥酒不靈惟地產拉漲



《美元匯價》﹡歐元暫守１﹒１７，但反彈力度不強；歐元最新報１﹒１７１３╱１７，日

圓最新報１１０﹒７３╱７４



《公司業績》﹡港交所（００３８８）中期純利６６﹒１億元升２６％，派息４﹒６９元；

港交所上半年日均成交額按年升６０％，債券通日均成交增３４％；港交所

上半年滬深港通收入及其他收益升７８％，創半年度新高

﹡國泰（００２９３）中期虧損收窄至７６﹒６５億元，不派中期息；國泰中

期客運收益跌９３％，冀現金消耗降至每月１０億元以下

﹡希慎興業（０００１４）中期虧轉盈賺５﹒１７億元，派息２７仙；希慎上

半年寫字樓業務組合營業額減少５﹒１％，商舖跌８﹒９％

﹡亞博科技（０８２７９）半年虧損收窄至４３５８﹒４萬元，不派息

﹡聯想（００９９２）首季度多賺１﹒１９倍至４﹒６６億美元

﹡光大水務（０１８５７）中期多賺３６％至５﹒４８億，派息５﹒７５仙

﹡中安（０８４６２）半年純利升九成二至８２﹒３萬新加坡元，不派息

﹡中油港燃（０８１３２）首季虧轉盈１﹒３２億元，不派息

﹡ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）半年純利升３３﹒６４％，派息０﹒４１仙

﹡ＳＤＭ（０８３６３）半年虧轉盈８５９６﹒２萬元，不派息

﹡上海青浦消防（０８１１５）半年純利大增兩倍，不派息

﹡中華燃氣（０８２４６）半年虧損擴大至近１﹒１億元人民幣，不派息

﹡萬成環球（０８３０９）首季度純利大跌５１％，收益升逾３％

﹡洪橋集團（０８１３７）半年虧轉盈賺１﹒２５億元，不派息

﹡美固科技（０８３４９）半年純利跌逾８０％至５７﹒９萬元人幣，不派息

﹡英馬斯（０８１３６）首季純利升近３﹒２倍，不派息

﹡訊智海（０８０５１）半年純利跌九成三至３７﹒７萬元，不派息

﹡棠記（０８３０５）半年虧損收窄至２９７﹒７萬元，不派息

﹡盛龍錦秀（０８４８１）半年純利升１８７﹒３％至９６５﹒９萬元人民幣

，不派息

﹡大華銀行上半年淨溢利按年升２９％，批發銀行業務收入創新高

﹡保誠（０２３７８）中期轉虧蝕４０﹒１億美元，派第一次中期息５﹒３７

美仙

﹡興科蓉醫藥（０６８３３）料中純利按年增長不少於１１５％



《公司資訊》﹡分析指港交所（００３８８）次季每股盈利遜預期，但第三季盈利或反彈；

史美倫稱上半年市況相當波動，將最早於明年第四季推出ＦＩＮＩ

﹡希慎興業（０００１４）料本港租金已見底，新經濟公司對銅鑼灣寫字樓需

求增加

﹡阿里（０９９８８）員工性侵風波發酵，涉事酒店澄清為男子辦房卡前獲女

事主確認

﹡ＥＣＩ（０８０１３）獲政府電動車充電系統及電視系統工程合約總值

１９００萬元

﹡小米（０１８１０）推全屏幕手機「ＭＩＸ ４」，研發開支逾５億元人幣

﹡中金科技（０８２９５）出售中植資本，現金代價１４５０萬元

﹡中國中藥（００５７０）國藥香港決定不推進可能私有化，午後復牌

﹡完美醫療（０１８３０）８月首星期香港銷售合同金額按周增２３﹒６％

﹡信置（０００８３）受惠東奧及消費券帶動，整體商場消費增長三成

﹡國泰（００２９３）馬天偉退任非常務董事，白德利將接任；未有計劃再推

無薪假，不認為新航空公司會加大競爭

﹡絲路能源服務（０８２５０）終止認購基金獲退還１２５萬美元

﹡傳下周發盈警，中國華融（０２７９９）正配合完成審計工作

﹡匯豐向高資產淨值客戶推出「匯豐投資組合顧問服務」

﹡星展香港為五礦地產（００２３０）發行３億美元可持續債券

﹡嘉里物流（００６３６）聯網運用Ｋｏｏｌｂｏｔｉｃ，為食品及飲料冷凍

產品分貨

﹡中國投資開發（００２０４）與益企送簽訂戰略合作意向書

﹡聯想（００９９２）首季度研發支出按年增４０％，冀未來三年翻倍

﹡聯交所（０００２４）寶威控股本周五起取消上市地位

﹡復旦張江（０１３４９）批准附屬建設二期醫藥生產基地項目

﹡恆騰網絡（００１３６）徐文辭任董事長一職，柯利明接任

﹡新華滙富金融（００１８８）再出售６﹒６萬股比亞迪股份，涉資約

１４３８萬元



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）建成北京首座７０兆帕加氫站，助力綠色冬奧

﹡傳北控（００３９２）考慮出售歐洲廢物發電子公司，作價約１５６億元



《神州民企》﹡被舉報涉嫌壟斷，騰訊（００７００）否認下架競爭對手產品指控

﹡傳向特斯拉提供刀片電池，比亞迪（０１２１１）回應：從未這樣說過

﹡消息指恆大（０３３３３）擬將恆大物業（０６６６６）出售予萬科牽頭財

團

﹡信陽毛尖（００３６２）與天津博光合營生產及銷售鋰電池原材料

﹡外電指長城汽車（０２３３３）將部分印度投資轉移至巴西



《中國要聞》﹡螞蟻集團斥資１３億元競得杭州１４萬平方米地塊

﹡浙江整治快遞行業服務行為，不得未經同意放到代收點

﹡上半年中國船舶完工量增１９％，新訂單佔全球５１％

﹡中汽協表示７月汽車銷量跌１２％，新能源車增１﹒６倍

﹡鹽湖復牌暴漲，國有大行持股逾３６％實現紙上富貴

﹡逾４０００億增量資金有望通過公募基金馳援Ａ股

﹡中證監接收「社會保險總局」ＱＦＩＩ資格審批材料

﹡據報標普信評ＣＥＯ陳紅珊因內部合規原因被免職

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；試點取消非金融企業債務

融資工具發行環節評級

﹡中國電信披露戰略配售結果，華為、嗶哩嗶哩入圍

﹡青島「因故終止」第二批集中出讓土地拍賣活動

﹡河南已投放防汛救災、災後重建等資金超７００億元人民幣

﹡浦發銀行給黑幫老大放款４０００萬，分行兩主管雙雙獲刑

﹡內地７月Ｍ２同比增速放緩至８﹒３％，顯著低預期

﹡內地７月人幣新增貸１﹒０８萬億低預期，按月近砍半

﹡７月末社融規模存量３０２萬億元，同比增１０﹒７％

﹡７月社融規模增量為１﹒０６萬億元，大幅低預期

﹡７月社融增量創１７個月低，江海證券：或逐步見底

﹡中國銅業副總裁王運正涉嫌嚴重違紀違法遭調查



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１７２２７點



《其他消息》﹡邱騰華稱反外國制裁法維護商界利益，外商數量不減；疫情對中小企衝擊大

，政府會因應情況調配基金運用

﹡教聯會黃均瑜稱教協解散對整體教育界得大於失

﹡新華社表示教協解散咎由自取，教育迎來重回正軌契機

﹡職工盟表示尊重教協決定，記協表示仍會堅持走下去

﹡選委會選舉昨接６６份提名表格，保險界暫２０人競逐

﹡教育局表示教協解散不影響局方工作，會與「名副其實」教育團體合作

﹡人民日報表示教協解散不等於一筆勾銷，更多領域將正本清源

﹡王冬勝率總商會成員報名參加選委會商界（第一）選舉

﹡據報李嘉誠不參選選委，只繼續公益事業

﹡國旗國徽修訂條例草案周五刊憲，禁網上辱國旗檢控時限延長至兩年

﹡深股通額度全日用５億元，陸股通止連續兩日淨流入；滬股通額度全日用逾

５億元，陸股通淨流出２８億元

﹡中原表示元朗住宅地估值約６﹒３億元，料入標反應踴躍

﹡傳民陣將於周五宣布解散



《大國博弈》﹡中俄正於寧夏舉行萬人軍演側重反恐，將持續至周五

﹡中國支持區域外交，向緬甸軍政府提供６００萬美元資助

﹡加拿大人斯帕弗間諜罪成一審被判十一年，並驅逐出境

﹡官媒指瑞士學者遭美國恐嚇病毒溯源，瑞士表示查無此人

﹡美加譴責中國對斯帕弗判決，暫未獲悉康明凱案件信息



《重拳監管》﹡「契媽」續沽中企，稱中資股估值不會很快恢復

﹡各省教育「雙減」落實進度每半月通報一次，建曝光台

﹡官媒表示中國將出台醫療機構網絡安全管理辦法

﹡據報銀保監擬整治互聯網保險亂象，涉銷售誤導等



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗確診個案，患者從孟加拉抵港

﹡再多３人打疫苗後死亡，一周增１９３宗異常個案

﹡北京教委委表在中高風險地區旅居的中小學師生暫不返京

﹡衛健委表示全國新冠疫苗接種超１８億劑次

﹡上海將分步啟動１２至１７歲人群疫苗接種

﹡政府延長多條防疫相關規例至明年３月３１日

﹡１２００人針後過敏待評估，葛量洪累積逾４０００輪候

﹡劉澤星稱獲其他聯網協助處理過敏個案，稱毋須等７年

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