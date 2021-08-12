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即市新聞

12/08/2021 07:50

《油金掠影》油價先跌後升，美國ＣＰＩ符預期，金價走高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》油價開市早段一度下跌，布油一度低見６９﹒０７，隨後白宮
發表聲明，油價回升。布蘭特期油漲１﹒１５％或０﹒８１元（美元．下同），收報每桶７１﹒
４４元，收市後繼續小幅上漲。紐約期油漲１﹒４１％或０﹒９６元，收報每桶６９﹒２５元。
　　ＯＰＥＣ帶起的供應限制支持下，布油今年已升逾３５％。上日油價於開市早段一度下跌，
此前白宮聲明表示已敦促ＯＰＥＣ＋提高產量，但之後又表示，與ＯＰＥＣ＋聯盟接觸是為建立
結束反競爭做法的長期努力，而非為即時回應，油價隨後反彈。

＊ＣＰＩ升幅符合預期，緩解縮減買債憂慮，金價造好＊

　　上周非農就業職位數據重創金價，但昨日（１１日）公布的美國７月消費者物價指數（ＣＰ
Ｉ）升幅與市場預計一致，紓緩投資者憂慮聯儲局提早減少買債，拉高金價。現貨金揚１﹒４％
，報每盎司１７５２﹒４６元。美國黃金期貨揚１﹒２％，報每盎司１７５３﹒３元。
　　其他貴金屬方面，白銀升１％，報每盎司２３﹒５５元；鉑金升２﹒５％，報每盎司１０２
０﹒０７元；鈀金跌０﹒３％，報每盎司２６３３﹒９元。（ｌｃ）

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