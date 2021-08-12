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即市新聞

12/08/2021 07:50

《華爾街內望》美通脹升幅達１３年來最大，道指收升２２０點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國７月按年通脹升幅達５﹒３％，為１３年來最高，符合市
場預期。按月上升０﹒５％，但扣除食品和能源的核心ＣＰＩ按月升０﹒３％，按年上升４﹒３
％，由於按月升幅略低過預期，緩和投資者對縮減寬鬆政策提前來臨的擔憂。
　　美股高開，標普道指創新高，道指創曾漲近２４０點，納指反覆，道指收漲報３５４８４點
，漲２２０點或０﹒６２％，標普收升報４４４７點，升１０點或０﹒２５％，。納指收跌報１
４７６５點，跌２２點或０﹒１６％，連跌兩日，創上周二以來新低。
　　能源股造好，卡特彼勒領升３％，西方石油和斯倫貝謝（ＳＬＢ）升約２％，生物科技股走
低，納斯達克生物科技指數盤中收跌約３％。
　　疫苗概念股受挫，Ｍｏｄｅｒｎａ收跌逾１５％，ＢｉｏＮＴｅｃｈ跌超１３％，輝瑞跌近
４％。十年期美國債息逼近１﹒３８％後下滑至１﹒３％，受惠的金融板塊領漲，銀行指數漲超
１％。
　　個股方面，Ｃｏｉｎｂａｓｅ收漲逾３％；基建法案利好的美國最大鋼鐵生產商Ｎｕｃｏｒ
漲近４％；維珍銀河被摩根士丹利指將迎來漫長停飛期，遭下調評級至減持並跌超１２％。（ｐ
ｓ）

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