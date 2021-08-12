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12/08/2021 08:55

《出旗制勝－麥穎儀》中移動公布業績前，近日於５０元關口見爭持

　　《出旗制勝》恆指前日（１０日）在科網股帶領下升３２２點，收報２６６０６點。昨早
（１１日）恆指低開過百點後抽升超過２００點，見過２６８２２點，但隨後見回落，半日升
５５點，中午收報２６６６１點。本周繼續有多隻股份公布業績，今天（１２日）公布業績有中
移動及李寧。
　　中移動（００９４１）股價近日於５０元關口見爭持。昨日股價造好，升超過１％，升穿
５０元關口。綜合多間券商報告，預期中移動２０２１年上半年錄得純利中位數５８１﹒５７億
人民幣，較２０２０年同期按年升４﹒３％，由於受惠於５Ｇ用戶增長加快。投資者如看好，或
可留意中移購２０８１０，行使價５８﹒８８元，實際槓桿６﹒６倍，引伸波幅３７﹒６％，換
股比率１０兌１，２０２２年０２月２５日到期。
　　李寧（０２３３１）連跌３日之後，前日強勢反彈７﹒４％，收復５０天？失地，再次逼近
８８元關口。雖然昨日股價從高位回落１﹒６％，業績之前仍於高位反覆。據報，國家體育總局
表示各級體育行政部門要開展「全民健身實施計劃」研製工作，消息或有望提振體育用品股板塊
。李寧將於今天公布業績，投資者如欲想趁業績之前作好倉部署，或可留意李寧購２３３６３，
行使價１００﹒０４元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅６１﹒１％，換股比率５０兌１，２０２
２年０３月２５日到期。
　　騰訊（００７００）前日急升５﹒３％令市場驚喜，繼上兩周的跌勢後，上周五（６日）開
始連升３個交易日。而港股通資金流似乎亦有異動，連續３日位居北水淨流入榜首，短短３日累
計流入金額已超過１２４億元。昨早曾升１﹒３％，但隨後回軟並倒跌，低位見過４８０元，收
市微跌０﹒５％，報４８４元。騰訊將於下周三（１８日）公布中期業績。投資者如看好，或可
留意騰訊購１７６６０，行使價５８０元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅３９﹒４％，換股比率
１００兌１，２０２２年０１月２８日到期。相反，如看淡，或可留意騰訊沽２４０４１，行使
價３８２﹒６８元，實際槓桿６﹒２倍，引伸波幅３９﹒９％，換股比率１００兌１，
２０２２年０１月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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