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即市新聞

12/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》散戶投資者的通病

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏淡和向淡。很多散戶投資者都有一個通病，於升浪展開後的初期不敢入市，沒
有好好把握低價買貨的機會。直至市場氣氛明顯轉好，大部分市場參與者都在後悔錯失了機會的
時候，他們卻願意冒險高價追貨。另一方面，升勢逆轉後的初期，大部分散戶投資者都不醒覺，
或不願意接受。直至市場氣氛顯著向淡，他們才入市追價沽貨。
　　結果是，於他們沽貨離場後不久，市況便掉頭回升。以近期市況為例，經過長時期的跌市後
，雖然近日市況回穩，但相信現時大部分散戶投資者均不敢相信港股新升浪已經開始；但若新升
浪真的已經開始，他們日後必會因上述理由而感到後悔。坦言，筆者自己暫時仍只將當前升浪視
作短期反彈浪，但認為有機會演變成為新升浪，先屬短期，再轉為中期。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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