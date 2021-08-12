《套期保值－蕭猷華》巴西霜凍天氣，農產品失收，價格急升

《套期保值》全球最大咖啡出產國巴西，該政府官員警告，受霜凍天氣影響，該國咖啡豆產

出的損失，估計介乎５００萬包至１０００萬包之間，以重量計，損失恐達到６億公斤！失收規

模之大，甚至較美國人一年飲用的咖啡豆數量還要多。

與此同時，巴西聖保羅州甘蔗生產聯盟表示，巴西中南部甘蔗產地，同樣受到霜凍影響，７

月糖產量同比下降１１％至３００萬噸。

巴西咖啡豆生產在高山之上，７至８月正值收成期，遇巴西冬天，冷峰吹襲，入夜之後，氣

溫若果跌至零下，有機會出現結霜，破壞咖啡豆收成。咖啡期貨價格自７月起開始急升，大約

２０日間，每包期貨價格累計升幅度超過４４％至２２０美仙，創下七年高位。另一方面，原糖

價格最近急升，巴西預期產量減少，由７月至今，價格已升近２０％，如果由去年４月起計，

ＩＣＥ交易所國際糖價已經升超過一倍，由每磅９美仙升至１９﹒６５美仙。

筆者經常提及全球氣候暖化導致極端天氣頻生、厄爾尼諾等現象，除了引發天災，人命傷亡

之外，農產品亦會受到影響。早前，美國中西部天氣出現嚴重乾旱，影響玉米、大豆生長，價格

急升。近年，投資農產品漸趨普及，除了期貨市場外，ＥＴＦ交易所買賣基金也是一個選擇。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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