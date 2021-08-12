《行內行外－梁崇讓》教育大山的改革刻不容緩

《行內行外》愚公移山是一個古老的寓言故事，《愚公移山》也是中國已故主席毛澤東在黨

的七大閉幕會上的著名講話，也是被人稱為「老三篇」之一的著作，是次講話再次鼓勵大家要有

愚公移山的精神，齊心去推翻當時壓在中國社會的兩座大山。筆者多年前在文章中也曾提及香港

有三座大山庇護反對派，令香港經濟發展停滯不前，有說香港一日不移除法制、傳媒、教育等這

三座大山，那違法達義、假新聞、篡改史實等操作將無日無之，只會令香港社會永無寧日。



＊顏色革命威脅＊



回歸前後，香港社會一直給幾座大山壓得透不過氣，令近兩代的一些香港人迷失了方向，如

香港要繼續循著正軌發展，相信除了要發揮先輩堅信的獅子山精神外，香港特區政府和市民還要

有愚公的勇氣和毅力，同心協力去移去窒礙香港發展的幾座大山，創建具有香港特色「一國兩制

」下的資本主義制度，並非複印西方資本主義的全部。至於黑暴社會事件，有沒有幕後黑手推波

助瀾，大家已心知肚明，不過話說回來，若不是香港特區政府，長期未有改善香港住房和貧富差

距的問題，令廣大市民看不到前景和希望，加上大部分營商制度只向大財團傾斜，致使勞工階層

無法得到應有的權益，也不會讓反對派和有心人挑撥尋釁有機可乘，利用民生議題進行炒作滋事

搗亂。香港的黑暴事件令中國政府感受了顏色革命的威脅。



顏色革命（Ｃｏｌｏｒ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ），又稱花朵革命，是指前蘇聯於１９９１

年解體分裂，成為１５個獨立國家和後中東╱北非地區發生的阿拉伯之春。顏色革命是以非暴力

和平方式進行政權更換，推翻當代政權者，大多採用一種特別的顏色或花朵來作為他們的標誌，

顏色革命的推動者大多是現任政權的反對黨，常以自稱擁護民主自由的藉口來發動政變，由於科

技互聯網無遠弗屆的威力，自媒體（ＫＯＬ）和傳播媒體成了發起者的助力，有心人更不擇手段

利用教育和虛假消息製造輿論爭取群眾支持。



＊教育機構監管＊



中美的角力，表面上引發了貿易戰、金融戰和科技戰，但背後其實隱藏著兩國的意識形態對

決，以美國為首的西方國家不斷打壓中國，希望引發中國發生內亂，導致政權不穩甚至被推翻。

香港的佔中運動，衝擊立法會和黑暴的所作所為，便帶有顏色革命的影子，也可算是美國瓦解中

國政權的試探性行動。因此內地政府也逼不得已，在港實施港版國安法，並逐步收緊內地企業在

內地和在外地的營運行為，這也導致近期內地公司的個別上市板塊，出現股價波動調整的現象。

有關科技壟斷和資訊外涉等問題，筆者已在前多篇文章論及，也不贅述了。



而近期最令社會和市場關注，就是內地對教育機構的監管，眾所周知，小孩子是社會未來的

棟樑和主人翁，一直被視為社會未來，是國家或城市發展之本，可見教育對國家的強大尤為重要

，也是給學生提供正確的知識、價值觀、思考能力、社會觀念等等的根本。只是近年內地教育的

發展轉變成商業化，更嚴重偏離教育宗旨，甚至出現不合理現象，因此內地政府決心整頓也是順

理成章的。香港教育則早變成有心人的政治工具，否則也不會成為三座大山之一，去年香港實施

港版國安法，對香港日後的教育有何變化？而特區政府能否變成愚公移走大山？還是要拭目以待

！但內地政府對改革內地教育機構卻雷厲風行，政策一出，中港兩地的教育板塊立即狂瀉，慘不

忍睹，這對投資者來說又上了一課。



＊內地撥亂反正＊



後記：面對內地政府急急推行收緊教育政策，在港上市的內地教育板塊自然急插，由於核心

經營方式改變了，形勢上教育板塊股價想翻身確不容易。但有分析家認為，中國改革教育政策，

除了要慎防顏色革命發生外，也要配合社會的整體發展，現時所有發達國家正面對人口老化問題

，擔心會引致社會不能持續發展，日前內地政府已開放生育政策，但出生率並未有明顯上升，只

因「生仔容易養兒難」已成為現代社會的嚴重問題。就以香港為例，政府雖然推出十二年免費教

育，但住屋、交通、生活等費用高昂，加上為了追求名校和晉升大學，補習費和課程外的學習也

少不了，這等支出更是驚人，否則也沒有出現養一名小孩等如買一層樓的誇張言論！其實內地現

時的學習形態也已與香港差不多，令教育也變了質，教學本是令學生明辨是非、尊師重道和學習

知識的地方，那知商人卻利用校外課程班變成了賺取暴利之所，更造成有錢人才能負擔良佳和高

質素的教育，有違教育的初心。



此外，內地同時出現追逐名校之風，有錢自然可以輕易進駐名校區，這種風氣也是令社會不

公平，造成部分基層市民子弟根本無法得到良好的學習環境和知識，致令貧窮子弟入職時無法爭

取較好的職位，這也是導致貧富差距擴大原因之一，貧富懸殊擴大和社會嚴重不公隨時造成社會

不穩的成因，有見及此，內地政府立即出手撥亂反正，決心改善目前的人口結構和社會狀況，希

望增加出生率。說實話，去金融槓桿、遏止炒賣住房、反壟斷、抑通脹、開放生育和改革教育政

策等措施全都是防止社會危機、改善民生、和推動經濟的政策，而這等政策內地政府都是為了民

心民生而無懼損害大財團大企業的利益，試問特區政府有這種果斷負責任的勇氣嗎？至於投資者

投資內地中資企業，跟貼內地政策而為也應是無可避免了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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