《缸邊隨筆－石鏡泉》老外撤資？

《缸邊隨筆》中環傳，日前美駐港領館找在港的美商，叫他們撤出香港，因為香港危險了，

這是呼應拜登周前的「港險」言論，看來老美在黑暴事件未能搞垮香港後，開始明暴了。美商怎

反應，待觀察。



除了美駐港領館出手外，外媒Ｚｅｒｏｈｅｄｇｅ也用影射來恐嚇外資投資者。

Ｚｅｒｏｈｅｄｇｅ推文推一句：Ｗｈｉｃｈ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｗｉｌｌ Ｃｈｉｎａ

Ｄｅｓｔｒｏｙ Ｔｏｎｉｇｈｔ，因為近日阿爺管制宣言日日有，有些股份，特別是老美投資

者持股較多的股份，近日跌到隻狗，唔蝕都賺少一截，Ｚｅｒｏｈｅｄｇｅ為其哭股喪，做了個

阿爺打壓表出來。由於筆者認為該表是無乜意義，故不會放大到大家能看得見，縮細來刊，旨在

給大家看到確有這個表，如大家認為需要細看，【ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｚｅｒｏｈｅｄｇ

ｅ﹒ｃｏｍ╱ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ╱ｔｒａｃｋｉｎｇ－ｃｈｉｎａｓ－ｒｅｇｕｌａｔｏ

ｒｙ－ｒｅｓｅｔ－ｈａｎｄｙ－ｃｈｅａｔ－ｓｈｅｅｔ－ｂｅｉｊｉｎｇｓ－ｒｅｇｕｌａ

ｔｏｒｙ－ｃｒａｃｋｄｏｗｎ】便是。



要抹黑中國，尚有些專業橫手。中國最近重開了些煤礦，於是就如一位少女，指摘中國污染

大氣，並配上張污染相，不過該相沒有註明是何地，搞不好，還是歐美的發電廠！！不是中國的

，如是在中國的，必定大字標明啦！你怎指摘中國去污染大氣都得，但如果謂美國和歐洲力推太

陽能而迫使中國轉用煤電，就真係呃細路哥唔識世界。



（１）中國的太陽能裝置規模是遠超歐美；

（２）近月中國真的重開一些煤礦，因為中國的能源需求近月增多（製造業生產強勁，空調多開

？），為免窒礙這些方面的用電；

（３）如中國為應付內地用電需求，不重開已關之煤礦，就要進口煤。但近月煤期貨見新高啦！

中國用自己的煤還是去進口煤？



＊美國打壓中國 拿香港作戰場＊



老美打壓中國不遺餘力，必然會拿香港作個戰場，要把港金融中心、股市拖垮。因此各位今

後投資時要小心揀，要揀對股，也要揀對時間買。



白宮不准美資買中移動（００９４１），結果到大限時，中移動股價跌至３７元區。但這不

損中移動在內地的賺錢能力，因此可望回升，執到這個時機買，是可以兩個月左右，在中移動這

隻長不移動的股，賺近倍，就算在近日中移動價不怎移動，也是進可攻退可守，價升，賺價；價

跌，等收息。這就是老美想整死港股而為港人帶來的好處。



在可見將來，可能有一些或不少中概股，會被禁止在美上市，若是，看看有沒有另隻「中移

動」，又可供移動，這是問心無愧的發國難財，因為這是抗美援港的行為。但另方面，亦要留心

那些今時在美有上市的中概股，會不會被美國佬一聲令下，叫ＯＵＴ。這才是真正的打壓，君子

不立危牆下，但如牆已倒了，就不要怕廢墟，而應在廢墟中尋寶了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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