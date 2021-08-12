ＭＳＣＩ香港指數增海豐（０１３０８），剔東亞（０００２３）

《經濟通通訊社１２日專訊》ＭＳＣＩ指數公司昨日凌晨公布季度調整結果，香港指數方面

新納入海豐國際（０１３０８），剔出東亞銀行（０００２３），調整將於８月３１日收市後生

效。

ＭＳＣＩ於每年２月、５月、８月及１１月會公布季度調整，另外亦會提高或減少各個市場

權重。（ｌｃ）



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