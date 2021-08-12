《新股上市》先瑞達醫療今起招股，入場費約２４０４０元

《經濟通通訊社１２日專訊》醫療器械企業先瑞達醫療（０６６６９）在港上市，今日起至

下周二（１７日）中午公開招股，每股定價區間為２２﹒２至２３﹒８元，發行６８６﹒４萬股

，當中１０％在港公開發售。每手１０００股入場費２４０３９﹒８３元，預期於８月２４日掛

牌。

公司是次ＩＰＯ引入１３名基石投資者，合共認購約１﹒０５億美元。當中包括中金公司、

匯添富、ＣＰＥ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｗｕ、Ｖａｌｌｉａｎｃｅ Ｆｕｎｄ、Ｐｅｒｓｅ

ｖｅｒａｎｃｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ等。

集團集資所得約３２％將被分配予核心產品（即ＡｃｏＡｒｔ Ｔｕｌｉｐ ＆ Ｌｉｔｏ

ｓ 及 ＡｃｏＡｒｔ Ｏｒｃｈｉｄ ＆ Ｄｈａｌｉａ）；約１６％將用於ＡｃｏＡｒｔ

Ｔｕｌｉｐ ＆ Ｌｉｔｏｓ及ＡｃｏＡｒｔ Ｏｒｃｈｉｄ ＆ Ｄｈａｌｉａ在中國及海外

進行的持續銷售及營銷活動；約２３％將被分配予現有產品管線中餘下的２４款產品；２４％將

獲分配用於為通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式擴大產品組合提供

資金。

聯席保薦人為大摩及中金。（ｋｓ）

