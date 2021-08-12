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即市新聞

12/08/2021 08:39

《新股上市》先瑞達醫療今起招股，入場費約２４０４０元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》醫療器械企業先瑞達醫療（０６６６９）在港上市，今日起至
下周二（１７日）中午公開招股，每股定價區間為２２﹒２至２３﹒８元，發行６８６﹒４萬股
，當中１０％在港公開發售。每手１０００股入場費２４０３９﹒８３元，預期於８月２４日掛
牌。
　　公司是次ＩＰＯ引入１３名基石投資者，合共認購約１﹒０５億美元。當中包括中金公司、
匯添富、ＣＰＥ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｗｕ、Ｖａｌｌｉａｎｃｅ　Ｆｕｎｄ、Ｐｅｒｓｅ
ｖｅｒａｎｃｅ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ等。
　　集團集資所得約３２％將被分配予核心產品（即ＡｃｏＡｒｔ　Ｔｕｌｉｐ　＆　Ｌｉｔｏ
ｓ　及　ＡｃｏＡｒｔ　Ｏｒｃｈｉｄ　＆　Ｄｈａｌｉａ）；約１６％將用於ＡｃｏＡｒｔ　
Ｔｕｌｉｐ　＆　Ｌｉｔｏｓ及ＡｃｏＡｒｔ　Ｏｒｃｈｉｄ　＆　Ｄｈａｌｉａ在中國及海外
進行的持續銷售及營銷活動；約２３％將被分配予現有產品管線中餘下的２４款產品；２４％將
獲分配用於為通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式擴大產品組合提供
資金。
　　聯席保薦人為大摩及中金。（ｋｓ）

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