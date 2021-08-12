【監管回馬槍】傳內地整治互聯網保險亂象，專家料眾安在線無運行

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１２日報道》近日港股表現改善，主要由於市場預期內地監管風

聲暫時告一段落。不過，內地當局昨日忽然殺出「回馬槍」！市傳中銀保監即將對互聯網保險亂

象進行整頓，消息拖累內險股全線下挫，專家認為，消息對眾安在線（０６０６０）打擊較大，

籲散戶趁反彈盡快離場。



＊傳內地監管互聯網保險：行業「亂象頻生」＊



內媒引述保險業界消息指，中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作。整治工作將

針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等亂象頻生的領域，重點整治銷售誤

導、強制綑綁銷售、費用虛高、違規經營及用戶信息洩漏等問題。

近年互聯網保險發展迅速，衍生不同亂象。部分互聯網平台涉嫌非法從事保險業務，在宣傳

保險產品時，其用語與實際條款不符，因而被處罰。更有消費者向當局投訴，指參與互聯網平台

「首月１元」的保險活動後，平台沒有提醒消費者，第二個月起會自動續保，因而被惡意扣款。

當局認為行業亂象叢生，情況迫切需要整治及規範。



＊眾安在線急插一成，資金被轉買為沽＊



監管消息傳出後，內險股顯著受壓，其中眾安在線半日急插逾一成，報３８﹒１５元；中國

平安（０２３１８）亦跌逾２％，報６８﹒３元。資金加快流出眾安在線，根據《經濟通ＨＶ２

報價系統》數據，在上午交易時段，眾安在線錄得約１８５３萬元淨主動賣出，較過去五天平均

的約６６２萬元多，反映資金轉買為沽。另外，大戶資金動向同樣反映眾安在線沽壓沉重。大戶

，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比率３５：６５，屬不理想數字，與較過去五日平

均的６１：３９比較，大戶明顯積極沽貨。



＊黃偉豪：眾安在線影響較大，失守３８元宜忍痛止蝕＊



中薇證券研究部董事黃偉豪在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上表示，監管消息對互聯網保險為主業的眾安在線和中國平安的影響較大，料股價短

期要捱一段時間。現階段需留意監管是否屬實和整治力度，從而衡量對企業盈利前景的影響。以

眾安在線為例，除了互聯網保險，公司近年積極開拓互聯網醫療業務等新業務，但發展需時，且

未有盈利；加上本業受監管政策影響，導致股價跌幅較顯著。

個股部署方面，黃偉豪認為，眾安在線多次下試３８元水平後反彈，足見是重要支持位。萬

一股價失守這支持位，散戶應忍痛止蝕。他預期，當監管消息明朗化後，股價反彈上４２至４３

元問題不大，惟十天、廿天平均線集結在附近位置，屬短期阻力位，散戶應先行止賺離場。

