《盤後部署》監管陰霾未散，惟北水支持港股反彈，兩萬七遇阻力

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股造好，道指標指再創新高，但Ａ股走弱，港股今日好

淡爭持，在廿天線（現處２６５７０）爭持。恆指低開３６點，報２６６２３，一度轉升５３點

，高見２６７１３，其後大市轉跌，午後恆指曾挫２７５點，低見２６３８５，最終恆指收報２

６５１７，跌１４２點或跌０﹒５３％，主板成交１３５８﹒５９億元。國企指數報９４６５，

跌８２點或跌０﹒８７％。科指報６７１９，跌１０１點或跌１﹒４９％。

內地兩市方面，上證綜合指數報３５２４，跌７點或跌０﹒２２％，深證成份指數報１４９

０１，跌１１９點或跌０﹒７９％；兩市全日成交１３０４９億元人民幣，按日增加１﹒７％，

為連續第１７個交易日破萬億。



＊資金偏好避險，建材水泥股值博＊



港股近日展開反彈浪，由上月底低位約２４７００回升近兩千點，重磅科網股重獲資金流入

，北水久違地連續南下港股，四日間錄得逾２００億元淨流入，為大市情緒帶來不少鼓舞，然而

內地監管消息仍未停止，中央發布《法治政府建設實施綱要》，提出要積極推進國家安全、科技

創新、反壟斷等重要領域立法，加大食品藥品等重點領域執法力度，相關行業板塊應聲下殺，反

映資金對內地監管動作仍非常敏感，戒心未除下港股將持續「日升日跌」，於２６０００至２７

２００點間區橫行。

投資氣氛趨向避險，除了汽車板塊續有鑊氣外，資金開始流向公用基建股，如水泥股便於月

內高歌猛進，潤泥（０１３１３）及海螺水泥（００９１４）均於７月見底後展開升浪，海螺水

泥至今更按月升逾一成，內地水泥價格在先前大幅下調後，近期止跌回穩，加上邁入傳統旺季，

水泥價格走勢有望反彈，有望提振相關股份。（ｐｌ）

