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即市新聞

12/08/2021 17:50

《台股攻略－黃振宇》台股持續震盪，微跌７點收市

　　《台股攻略》美國道瓊工業指數昨晚再創新高，惟科技股持續疲弱，加上今日（１２日）美
股期貨及亞洲主要股市下跌及ＭＳＣＩ季度調整，使台股全日維持震盪調整格局。加權指數今早
以１７２２１點開市，中段曾下跌近百點，但低位隨即吸引買盤承接，最終僅微跌７點，收
１７２２０點，成交金額縮減至３１９０億元（新台幣．下同），創４月以來新低。
　　今日大市焦點集中在傳產板塊的鋼鐵板塊，威致、新鋼、志聯、海光及高興昌均升至漲停，
千興及久陽升近漲停，官田鋼升８％，而建錩、有益、運錩、榮剛、彰源、盛餘、春源及大成鋼
均升超過５％，其餘鋼鐵股亦表現亮麗，中鴻、燁輝及允強升超過４％，聚亨、大國鋼、新光鋼
、唐榮、燁興及美亞亦升超過３％。昨日（１１日）遭受沽壓的航運股在今日低位有承接而強勢
反彈，陽明及萬海升超過５％，分別收１３３﹒５０元及２３０元，而長榮亦升３﹒８０％，收
１３７元。散裝航運股亦造好，中菲行及台驊投控升近４％，而捷迅亦有２﹒５％升幅。電子權
股值股今日相對弱勢，台積電收５８６元，跌０﹒７％；大立光收２６７０元，跌１﹒５％；聯
發科收９０４元，跌０﹒７％，而鴻海則收１０９元，無起跌。
　　台股現階段再大幅度調整機會較少，系統性風險稍為降低，但投資氣氛緩和，大市未有明顯
方向。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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