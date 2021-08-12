《窩輪豪情－梁業豪》先打穩基礎，只為下周揚升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、地產

建築業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為聯想

（００９９２）、招商銀行（０３６９８）與中國海外（００６８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選快手（０１０２４）、百濟神州（０６１６０）與百威亞太（０１８７６）。

恆指期貨小時圖上，淡友於開市後率先進攻，曾一度進佔２６４７０關口。但好友於保歷加

通道中軸前急於入市，港股隨即跌勢喘定。現貨市場開市後，亦見買盤入市，阻止大市的跌幅擴

大，恆指成功轉跌為升。ＳＴＣ的％Ｋ急須升破％Ｄ，刺激另一輪升浪出現。另一方面，到時圖

表形勢將再度轉為顯著向好，令本周末前港股表現偏穩的機會增大，為下周可能呈現的揚升市況

打穩基礎。事實上，日線圖形勢現已變為顯著向好，但價位須企穩於保歷加通道中軸之上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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