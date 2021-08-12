《談國論企－黎偉成》企貸快升住戶減需漸失衡

《談國論企》中國以商業銀行為主的金融機構的短、中長期貸款，在２０２１年７月份同比

尚保穩定增長，惟所依靠的企（事）業貸款之增只為上年同期基數較低之所致，而企業中長期貸

款更見減少，而住戶的短、中長期貸款皆減少，似意味新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９９來自印度變

種病毒Ｄｅｌｔａ之毒株Ｌ４５２Ｒ，最近一段期間惡侵中國的多個省市，使消費與投資情緒有

一定程度影響。如政府嚴控疫情取效，央行於７月１５日下調存款準備金率０﹒５個百分點，料

會支持國民經濟於下半年保持穩中有進發展態勢。



＊惡疫威脅影響漸減料再促信化貸回升＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年７月份達１﹒０８萬億元（見表一），同比增長８﹒８％，比６月份２﹒１２萬億元的

１７﹒１％要低８﹒１個百分點之普，但仍比由４－６月份組成的二季度累計５﹒０９萬億元（

見表二）增２％要高，甚至比１－３月份的一季度７﹒６７萬億元上升８﹒０２％為佳，只因２

０２０年７月份僅９２２７億元同比回落６﹒４％，有較弱的比較基所之所至。

從具體數據可見，中國的信貸需求在２０２１年７月份頗有出人意表的減弱之概，因人行於

是月１５日的降準，本可促使各類信貸有相對積極的支持，惟此一措施落實後的反應未如預期理

想，該與境內疫情有輕微反彈有關。Ｄｅｌｔａ最近一段期間惡侵中國的多個省市，令人憂疑者

為揚州市的一個病毒檢測站，居然有３５人在輪候時感染和確診，使「內防擴散」受到不可忽視

的壓力，而更大的挑戰為「外防輸入」，估計中國進一步嚴防輸入，亦嚴控境內擴散，所衍生的

短暫效應是削弱消費零售，企業亦控投資。

由是疫情對金融機構的貸款有一定的利淡影響，特別是（甲）對企（事）業單位於２０２１

年７月份達４３３４億元（見表三．下同），同比增長６５﹒１７％，只因２０２０年７月份減

１１％至２６２４億元的低基數的影響，表現非佳，最重要的問題在於（１）中長期貸款

４９３７億元，同比減少１７﹒２７％，而２０２０年同期５９６８億元則增６２﹒２％，意味

企業暫放緩固投。

而（２）短期貸款減少２５７７億元同比稍增６﹒４％，問題不大，因（２）票據融資淨增

１７７１億元，而上年淨減１０２１億元，此使企業不大需要短貸。

至於（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２１年７月份淨增４０５９億元，同比大幅減少

４８﹒４５％，而２０２０年７月份淨增７８７５億元飆升４８﹒２３％，乃受比較基礎較高的

情況有關，但此況仍可解讀為疫情對消費者的購物意欲有一定的壓力，故（Ｉ）短期貸款，於７

月份淨增僅８５億元，同比大幅減少９４﹒３７％，相對於２０２０年淨增１﹒１７倍至

１５１０億元之況，似有雲泥之別。要是政府嚴格防控變種毒株惡疫取效，相信社區重新回復正

常，會使居民強化消費購物，銀行的短貸亦相應回升。

和（ＩＩ）對住戶的中長期貸款增加淨額達３９７４億元，同比減少３４﹒４９％，而

２０２０年同期則增３７﹒３５％至６０６７２﹒８億元，同樣受困於疫情。惟居民置業剛性需

求強烈，促按揭信貸加快增長。



＊控疫加人行降準促貸款挺下半年國民經濟＊



惡疫在境內只是溫和擴散，中央促地方政府強化防控，相信會很快產生預期之效，經濟社會

有望回穩，和穩中有進發展，此因中國人民銀行於７月１５日下調存款準備金率０﹒５個百分點

的決策，增加以商業銀行為主的金融機構中長期資金資源和短期流動性，強化對企業及居民信貸

支持，進一步刺激內需，甚至在相當程度抵銷歐美經濟受疫情之困所造成的或然負面影響，確保

國民經濟維持穩中有進的發展。

至於貨幣政策的下一步，中國人民銀行指出（１）「將繼續實施穩定的貨幣政策，堅持穩字

當頭，保持流動性合理充裕」，用意是要（２）「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經

濟增速基本匹配，搞好跨周期設計，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給

側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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７月２０２１ １﹒０８萬 ＋８﹒８０ １３﹒８４萬 ６﹒２９

６月２０２１ ２﹒１２萬 ＋１７﹒１０ １２﹒７６萬 ５﹒５４

５月２０２１ １﹒５０萬 ＋１﹒３５ １０﹒６４萬 ３﹒５０

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２ ９﹒１４萬 ３﹒８６

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２ ７﹒６７萬 ８﹒０２

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６ ４﹒９４萬 １６﹒５０

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２１年 ２０２０年

（萬） （％） （萬） （％）

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四季度 ３﹒３８ ＋５﹒９５

三季度 ４﹒１７ ＋５﹒３７

二季度 ５﹒０９ ＋２﹒００ ４﹒９９ ＋２９﹒３０

一季度 ７﹒６７ ＋２﹒０２ ７﹒１０ ＋２２﹒２０

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年７月 ２０２０年７月

（％） （％）

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住戶貸款 增４０５９ ＋４８﹒４５ 增７８７５ ＋４８﹒２３

短期－－ 增８５ －９４﹒３７ 增１５１０ ＋１﹒１７倍

中長期－－ 增３９７４ －３４﹒４９ 增６０６７ ＋３７﹒３５

企（事）業機構 增４３３４ －６５﹒１６ 增２６２４ －１１﹒００

短期－－ 減２５７７ ＋６﹒４０ 減２４２１ ＋１０﹒２９

中長期－－ 增４９３７ －１７﹒２７ 增５９６８ ＋６２﹒２０

票據融資－－ 增１７７１ － 減１０２１ －

非銀行業金融機構 增１７７４ － 減２７０ －

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資料來源：中國人民銀行

整理：黎偉成



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